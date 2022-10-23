بنصح اي سوداني يفكر بالهجرة الي مصر لازم يراجع نفسو اكثر من مرة





في القاهرة

كلمني صديق عن اسره محتاجه مساعده ملحه .

التقيتها في الاربعينيات من عمرها حزينه باكيه قالت لي لودفعت ايجار الشقه ماعندي مشكله ساعدوني اكمل الايجار عشان مايطردوني انا واولادي في الشارع حالها مثل الاف الاسر السودانيه الموجوده في مصر الفتره الاخيره ظروف الحياه اجبرتهم الي الهجره شمالا الي ارض الكنانه ولديهم احلام كبيره بحياه جديده مختلفه وعيونهم علي مكاتب الامم المتحده والهجره الي اوربا والخ … سالتها معك كم من العيال قالت ثلاثه اكبرهم احدي عشر سنه واصغرهم ثلاثه سنه .. بدرسو في اي مراحل نزلت دمعه سريعه حزينه علي خدها وسارعت بمسحها وقالت هم لاقين ياكلو عشان يدرسو ؟ ليهم سنه ماشافو مدارس .. وانتي شغلك ايه متعايشه من وين قال ربنا كريم مرات بشتغل في البيون نضافه ومرات في المصانع لكن شغل المصانع غلبني لان الاولاد لوحدهم مابقدر اخليهم … وين زوجك حسيت انها ملت اسئلتي وقالت ممكن تساعدني . من السهل ان تدخل مصر ولكن من الصعب جدا من غير دخل ثابت او عمل يكفل لك حياه مستقره ان تعيش فيها لذالك بنصح اي سوداني يفكر بالهجره الي مصر لازم يراجع نفسو اكثر من مره. مصر جميله بناسها وطبيعتها واستقرار من كل النواحي لكن المال عصب الحياه اتمني ان تعيد الجهات المختصه بشون الهجره النظر في دخول الاسر من غير اولياء امور .

واسال الله ان يصلح حال البلد

بدرالدين فقير