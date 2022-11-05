محمد عبدالقادر: تعالوا نفت ليكم فاطمة الصادق





استقبل بريدي على ماسنجر وواتس اب رسائل كثيرة تطلب مني التوسط فى موضوع الوظائف التى طرحتها قناة البلد لمذيعين ومذيعات باعتباري من اسرة القناة ونظرا لعلاقة مميزة وعشرة عمر اعتز بها مع مديرها العام الاخت والصديقة فاطمة الصادق ..

ومع تقديري لكل من بعث برسالة الا انني اعتبر المناسبة سانحة جيدة عشان( افت ليكم ) واكتب عن مدرسة قاسية وصارمة تنتهجها مديرة اسمها فاطمة الصادق (واسيح ليها فى البوست دة) ..

اولا: فى الشغل دة ما بتعرف ابوها عمنا الصادق الله جابو لو قدم وما استوفى المعايير عادي ممكن ما تقبلو وتعمل فيها رايحة..

ثانيا : وقفت اربعة من اعز اصدقائها عن برامج تحليلية وحوارية فى القناة لانهم تاخروا عن زمن التصوير فى بثلاث الى خمس دقائق..

ثالثا : اوقفت من قبل برامج على الهواء مباشرة وبعد بدايتها لانها فوجئت بمحتوى غير متفق عليه اثناء بث الحلقة.. حدث هذا ايضا لاعز اصدقائها وزملائها…

رابعا: متعنتة جدا فى رفضها للاخطاء واخطر من ينفذ اللوائح حتى على نفسها، وهامش الخطأ عندها مكلف جدا..

خامسا: لا تتورع عن احراجك ولا تكلف نفسها عنا المجاملة اذا لم يرقها طرحك، قالتها لاشخاص اعلم مدى عمق علاقتهما معهم.. ( شغلتك دي ما بتمشي لي قدام وانا ما بغش المشاهدين كلهم واجاملك انت)..

سادسا: عندها شخصيتين واحدة (مهنية) ليك فى الشغل والثانية معاك فى (الفضاء الاجتماعي) حبوبة وسخية وزولة واجب ( انفصام عديل)..

الادهي والامر من دة كلو عندها ( اقوى راس فى العالم) الحجر ما يكسروا..

التوسط ما بناباهو لكن دي فاطمة الصادق تراني وريتكم

محمد عبدالقادر