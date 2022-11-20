الزواج من موظفة.. سيكون لها اصدقاء عمل تقضي معهم 8 ساعات باليوم أكثر مما تقضيه معك





#تجربةالزواج_من_موظفة

عند قرار الزواج من امرأة عاملة ؛ أنت مقبل على تنازلات حالية ومستقبلية

فتأكد من جدوى ذلك ومدى “استفادتكما” منه

لا ننصحك ولا ننهاك

لكن اذا وعدتَ فأَوْفِ

ف ” أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج”

سيكون لها اصدقاء عمل تقضي معهم ٨ ساعات باليوم أكثر مما تقضيه معك ،

وقد تعرف عنهم ما لا تعرفه عنك والعكس

ستجلس في مكتب واحد ربما أمامه

وقد تدخل على مديرها في خلوة

وقد وقد …

لكن تذكر برضه انت لديك زميلة في العمل …

لانها ستعود تعبااااانة وتطبخ وتقري وو

فما تبقى متطلب وداير قهوة وتعالي ن..

شوف الفاضي ليك منو

وانت زيك زيها هي برضو تعبانة عايزة اليخدمها

سيظل ابناؤك في رعاية غيركما طوال العمر

ستخرج للعمل تتركهم مع فلانة

وتعود وتجدهم مع فرتكانة

المهم هذا قرارك فاذا ما قدره ؛ ما تجهجه بنت الناس ساي

فما أكثر الناعمات ربات الخدور لو عايز.

محمد هاشم الحكيم