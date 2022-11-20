أول مرة لعيبة سودانيين في المنتخب القطري، مطلوب منهم جلب الفوز في منافسة هى الأرفع عالمياً





عصر اليوم تتجه الأنظار صوب الدوحة، لمتابعة افتتاح كأس العالم بالقرآن الكريم، والمباراة الأولى، بين قطر والأكوادور، وسيغني المطرب القطري فهد الكبيسي، والفنان الكوري جونجكوك أغنية حالمون، وسوف نشاهد، لأول مرة لعيبة سودانيين في المنتخب القطري، مطلوب منهم جلب الفوز في منافسة هى الأرفع عالمياً، وسوف نجد أنفسنا بداهة نشجع المنتخب القطري، لهذا السبب ولأسباب أخرى تتعلق بالقرب والمودة ولحمة الدين، وسيبدو الكأس كأسا دهاقا بالإثارة والمتعة الكروية، ينشغل الرجال عن النساء والسياسة، وتنشغل النساء بالجمهور السوداني الذي حط رحاله هنالك من نجوم ومشاهير وناس عاديين لا علاقة لهم البتة بكرة القدم، وينشغل رجال الدين بما يضيرهم منه، وينشغل أهل الاقتصاد بالأرباح والخسائر المادية، وتنشغل القنوات الفضائية والأسافير بالملاعب والأهداف والأجواء الكروية الرائعة عموماً، حيث الحلم dreamers

عزمي عبد الرازق