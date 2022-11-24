



طورنا السعودية

ساهم اللاعبون والمدربون السودانيون في نهضة كرة القدم السعودية ..

كانت بداية خمسينيات القرن الماضي نقطة للانطلاق .. ومن اشهر اللاعبين السودانيين في تلك الفترة الذين تركوا بصمات واضحة في الكرة السعودية لاعب المريخ عبدالله عبد الماجد ولعب لفريق الاهلي بمدينة جدة وختم عبدالله عبد الماجد بتدريب نفس الفريق ..

ولعب محمد احمد بلال ( جربان ) في نفس الفترة لفريق الوحدة .. ومن اللاعبين السودانيين الذين اسهموا في نشاط كرة القدم بالسعودية منذ بدايات الخمسينيات عصمت السيد ( الحفيان ) وكان يلعب حافي القدمين بالإضافة إلى الله جابو فضل المولى ( الأسيد الكبير ) وجنجا وعبدالله فرج ومحمد سرور والتوم جبارة ومحمد عبد الرازق السمح وفؤاد السيد وعبد الحفيظ ميرغني ..

في فترات لاحقة اشتهر في السعودية من اللاعبين والمدربين السودانيين ماجد عبدالله وسليمان فارس وكمال حسب الله وعاكف عطا وفيصل الكوري ومصطفى النقر وديم الصغير وجقدول وغيرهم ..

الآن تطور السعوديون إلى كأس العالم ونحن تدحرجنا إلى كأس الليق السوداني ..

صلاح التوم من الله