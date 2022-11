بالفيديو.. مالك مانشستر يونايتد يعلق على “هجوم رونالدو”

للمرة الأولى، علق أحد ملاك نادي مانشستر يونايتد على مقابلة كريستيانو رونالدو “النارية”، والتي انتقد فيها عائلة غليزر الأميركية، مالكة النادي العريق.

وكان رونالدو قد هاجم عائلة غليزر خلال المقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، قبل أن يتم فسخ عقد اللاعب مع النادي.

وذكر رونالدو في المقابلة أن: “ملّاك النادي لا يهتمون بأمره. مانشستر يونايتد فريق يحصل على أمواله من التسويق، والجانب الرياضي لا يهم بالنسبة لهم. لم أتحدث معهم أبدا فهم يتركون كل السلطة للرئيس والمدير الرياضي”

ورصدت كاميرا محطة “سكاي نيوز” أفرام غليزر، أحد ملاك النادي الرئيسيين، خلال وجوده في أحد المناطق الفارهة بولاية فلوريدا الأميركية.

وللمرة الأولى، لمح المالك لحقيقة أنباء بيع النادي لمالك جديد، وقال بشكل صريح أن إدارة النادي تبحث عن “بدائل استراتيجية لإدارة النادي”.

🗨️ 'Why didn't you sell years ago?'@jamesmatthewsky asks Manchester United co-owner Avram Glazer about the possible sale of the club

👉 https://t.co/87J3uJgL7D pic.twitter.com/VONwTBrT3p

— Sky News (@SkyNews) November 24, 2022