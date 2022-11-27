شاهد بالفيديو.. إبنة المرأة السودانية التي كتب فيها الشاعر ود الرضي أشهر أغنية في تاريخ الغناء السوداني (ست البيت) تكشف تفاصيل الأغنية وتردد أبياتها





أجرى ناشط سوداني مقابلة مع الحاجة رحمة إبنة الشاعر السوداني الكبير محمد الرضي والمشهور بود الرضي الذي يعد من أبرز الشعراء السودانيين ومن عمالقة الحقيبة.

ووفقاً للحوار الذي تم توثيقه بالفيديو ورصده محرر موقع النيلين فقد تحدثت الحاجة رحمة عن قصة الأغنية الشهيرة (ست البيت) والتي كتبها والدها ود الرضي في والدتها.

الأغنية يصنفها البعض بأنها أشهر وأفضل أغنية سودانية قامت الحاجة رحمة بقرأتها من مطلعها وحتى أخرها بالترتيب وبحضور شقيقها الرضي إبن الفنان الراحل ود الرضي.

وتقول كلمات الأغنيات الجميلة:

بَرِيدَه بَرَاهَا تَرْتَاحْ رُوحِى كُلْ مَا أَطْرَاهَا

قَالَتْ جَارَتَه مِجَاوْرَاهَا تَجى شَايْلَه وتَجِى مِزَاوْرَاهَا.

تَلْحَظْ إِحْتِيَاجْنَا بَرَاهَا ونَشْكُرْ سَعْيَهَا بِوَرَاهَا

مِمَّا رَبَّنَا أَنْشَاهَا مَا بَاتْ بَى غَبينَه حَشَاهَا.

حَاشَى الرِّيبَة مَابتَغَشَاهَا مَاقَالُوا لَه بِسْ حَاشَاهَا

ربنا بالجَّمَالْ كَافَاهَا لَمَّنْ قَالْ قَوَامَه كَفَاهَا.

المَسْرُورَة مِى تَفَّاهَه يَا حَلاَةْ الكَلاَمْ فِى فَاهَا

أَبَدَاً مَا بَرَى لَه طَريدَه كُلَّ الفِى جَوَارَه برِيدَه.

هِىَّ الفِى فُؤَادِى فَرِيدَه كَمَانْ العَلَّمَتْنِى أَرِيدَه

لَيهْ مَا أَشَكِّرَه مِطَاوْعَانِى حَافْظَه مُتْعَتِى وحَافْظَانِى.

حَاوْيَه مِنْ الانُوثَه مَعَانِى مَهْمَا أَبْقَى مُرْ بَالْعَانِى

مَا بِتَحْسِبْ عَلَىْ كُلِّيَّه وتَكْرِمْ كُلَّ مَنْسُوبْ لَىَّ.

أَشْفَقْ مِنْ جَنَاىَ عَلَىَّ وأَطْوَعْ مِنْ بَنَانِى إِلَىَّ

لَوْ كَانْ يُومْ حَبيبْ وَاصَلْ لِى الكَرَمْ العَرِيضْ يَوْصَلْ لِىَّ.

مِنْهَا خِلاَفْ فَقَطْ مِا حَصَلْ لِى غَيرْ لاَخْمَانِى بَى قُومْ صَلِّىَ

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين