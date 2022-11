بالفيديو.. ملاكم يتوعد ميسي بعد لقطة إلقاء قميص المكسيك على الأرض

توعد كانيلو ألفاريز، الملاكم المكسيكي وبطل العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما تسبب لقطات لاحتفالات لاعبي التانغو بعد الفوز على المكسيك في غضب جماهير الأخير.

وحقق منتخب الأرجنتين فوزه الأول بكأس العالم 2022 بهدفين دون رد على المكسيك يوم السبت الماضي، إذ أحرز الهدف الأول ميسي بينما جاء الهدف الثاني عن طريق إنزو فيرنانديز.

ويبدو أن أحد لاعبي المكسيك قام باستبدال قميصه مع ميسي عقب نهاية المباراة، واتجه لاعبو الأرجنتين إلى غرف خلع الملابس للاحتفال بالفوز على المكسيك، وظهر قميص منتخب المكسيك ملقى على الأرض في أثناء الاحتفالات، بجانب قائد منتخب الأرجنتين ميسي، حيث قام بإزاحته بعيدا وهو يخلع حذاءه.

Canelo had some strong words for Messi after seeing his locker room celebration 👀

