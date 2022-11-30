المالية: توافق لشركة ألمانية توصيل مياه لولاية البحر الأحمر





وافقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الوطني، مبدئياً على عرض شركة قلوبال للتجارة والتطوير الألمانية بتمويل مشروع مياه البحر الأحمر من النيل إلى ولاية البحر الأحمر بنظام البوت .

ويرى الخبراء أن الجهود التي بذلتها الحكومة العسكرية بعد قرارات 25 اكتوبر 2021 من تفعيل العلاقات الثنائية مع أصدقاء السودان من خلال لقاءات وزيارات رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان أدي إلى فتح آفاق الاستثمار .

وفي سياق متصل أكد الخبير السياسي في الدراسات الاستراتيجية دكتور محمد على تورشين؛ أن الزيارة التي قام بها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى روسيا كانت بمثابة ترويج وتسويق للموارد السودان المختلفة، مما جلعت الدول الأوروبية تتسابق تجاه السودان.

ويعتقد الخبراء أن ترحيب حميدتي بجهود ألمانيا في تقريب وجهات النظر بين السودانيين، لتجاوز الخلافات السياسية، تدعم التزام المكون العسكري الانسحاب من العمل السياسي وإفساح المجال للمدنيين لاستكمال الفترة الانتقالية وتهيئة الأجواء للوصول إلى انتخابات.

ويرى المحلل السياسي نائب رئيس حزب الشعب الفيدرالي دكتور زكريا آدم أن زيارة مدير إدارة أفريقيا جنوب الصحراء والساحل إلى السودان في هذا الوقت، تأتي في إطار دعم ألمانيا للسودان توطئة لخلق شراكات وفتح آفاق التنمية والاستثمار في تنفيذ مشروع المياه من النيل بنظام البوت بتكلفة 5 مليارات دولار.

صحيفة اليوم التالي