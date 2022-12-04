جعفر عباس يكتب.. لا شيء يدعو للتفاؤل





جعفر عباس

يتم حاليا دق الطار بشأن حفل الزار للتوقيع على اتفاق إطاري بين العسكر وقيادة قحت، التي هي نفس الملامح والشبه والفهم لتلك الفئة التي وقعت على اتفاق مع العسكر في يوليو-أغسطس 2019 وقاد الى حكومتين مهتزتين تهاوت إحداهما بموجب اتفاق جوبا لسلام اتضح انه “أي كلام”، وسقطت الثانية بانقلاب البرهان الأخير، والطرف العسكري على رأسه “نفس الزول الكاتل ولدك وشال الفاتحة على روحه وقلدك”، ونائبه الملياردير ورجل الخير ونافخ الكير الذي لم يكن لا في العير او النفير، وتحول الى شخص عالي الأهمية وخطير

ويقول حجة السياسة والكياسة مني أركو مناوي انه سيكون هناك اتفاق علني وآخر تحت السرير، تماما كما كانت هناك في عام 2019 وثيقة دستورية معلنة وأخرى تحت التربيزة (طبعا هذه التي ستكون تحت السرير مريبة أكثر)، والاتفاق المرتقب يعطي حصانة لكبار القادة العسكريين من المساءلة القانونية على جرائمهم ولكنها حصانة تحمل اسم دلع “إجرائية”، يعني يروحوا فيها صغار الضباط والجنود الذين يمارسون القتل والسحل بأمر قادتهم

ويتضح يوما بعد يوم ان البرهان لا ولاء ولا عهد له، فقد قرر الاستغناء عن قسم كبير من الأرادلة والعسكوريين الذين ناصروا انقلابه، ورغم أنه يقوم بتسويق الاتفاق المرتقب إلا أنه قالها صريحة لجنوده: سنراقب الحكومة الانتقالية وإذا حصل منها كاني ماني فالسلاح موجود، يعني الانقلاب وارد

لست متفائلا بما يقال عن دمج الدعم السريع في الجيش: من اين سيأتي المال اللازم لذلك؟ كيف سيتم استيعاب ضباط الدعم الذين يحملون رتبا عالية وزعها عليهم ال دقلو بسخاء؟ رواتب الدعم السريع مهولة فهل يقبلون بعد الدمج بخفض رواتبهم كي تتساوى مع رواتب الجند النظاميين؟ ولماذا استورد الدعامة أجهزة تجسس عالية الإمكانات بعيدا عن أعين الأجهزة الرسمية ما لم يكونوا يخططون لأمر ما؟

نعم الأزمات السياسية الكبيرة لا يمكن حلها الا بالحرب او التفاوض، وقد جرب البرهان الحرب وفشل، وبالتالي فموقفه التفاوضي ضعيف، ولكن قيادة قحت أيضا ضعيفة، وتتسم بقلة الحياء: لماذا لم يطالبوا بوقف عمليات القتل التي يمارسها العسكر بحق المتظاهرين وبالإفراج عن زملائهم المعتقلين كشرط للتفاوض؟ ثم هل هم أصلا أهل للثقة؟ أعني أنهم نالوا أكثر من فرصة لقيادة الحكم وأضاعوها وأضاعوا البلاد حتى سقطت تماما في ايدي البراهنة والدقالوة ف”غطسوا حجرها أكثر”، وقراءة المشهد الحالي لا تعطي هامشا للتفاؤل بأن قيام حكومة منتخبة بعد سنتين او أكثر قليلا سيؤدي الى نقلة إيجابية للأمور في البلاد: فالديمقراطية لا تكون إلا بالأحزاب السياسية وأحزابنا السياسية كما تثبت الوقائع والشواهد إما متكلسة وإما مهلهلة، ولزعماء القبائل مطامح سياسية، ومن يزعمون انهم شيوخ الصوفية لديهم طموحات سياسية وسلطوية، مع ان الصوفية الحقة تعني الزهد في الدنيا والمناصب

ومصابنا الأكبر في قوات الأمن ومسلك الشرطة خلال السنة الماضية يوحي بأنها خصم للشعب، وجهاز الأمن والمخابرات كيزاني من رأسه الى أخمص قدمه، فهل تقدر قيادات قحت ومعها لوردات الحرب الذي ركبوا قارب البرهان ويستعدون لركوب قارب الانتقال على “استعدال” الحال؟ وكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟

جعفر عباس