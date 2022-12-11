



عمليا وعلميا انخفاض الجنيه المصري

لا يعني ارتفاع الجنيه السوداني

انما لإجراءات اتخذتها السلطات المصريه برفع

سعر الفائده عشان تواجه الانهيار الاقتصادي العالمي

ونتيجه لي دا انخفض الجنيه المصري

فدا م يعني انو جنيهك ارتفع انما ضغوط اقتصاديه

واجهة الجنيه المصري فانخفض أمام معظم العملات العالميه

ودي ازمه عالميه معروفه للقاصي والداني

السؤال الفعلي المحتاج اجابه هل انخفض الدولار

أمام الجنيه السوداني ؟

عزيزي المواطن انعكاس ارتفاع جنيهك يحتاج لاراجاءات داخليه

يصمد فيها الجنيه السوداني أمام الانهيارات المتتاليه

وليس ضعف عملات دول الجوار

السخريه والكلام الفاضي فوق شنو وارجعو وامشو

وطيرو واسبحو وثم ورونا النتائج الفعليه لارتفاع الجنيه السوداني

على حسب فهم البعض … هل حلت المشاكل الاقتصاديه

هل انخفض الدولار الجمركي .. هل انعكس على أسعار

العقارات في السودان … هل اذداد الهيكل الراتبي

كل دي اسئله محتاجه اجابه عشان الناس ما تخوض

في الهبل الحاصل انخفاض او ارتفاع الجنيه المصري

عمرو ما ينفعك … البنفعك صمود اقتصادك وجنيهك انت

كدوله سودانيه واخيرا نتمنى أن ينعم كلا البلدين

بالرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

تحياتي

Tabo Abdo