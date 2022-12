المغنية ريهانا تنشر أول فيديو لطفلها من آيساب روكي

نشرت المغنية ريهانا أول مقطع فيديو لابنها من المغني آيساب روكي، عبر حسابها الرسمي علي موقع الفيديوهات “تيك توك”، وظهر في مقطع الفيديو طفلها وهو جالس في مقعد الاطفال المخصص لوضعه في السيارة، أثناء محاولاته للاستيلاء علي هاتف والدته ريهانا.

فيما كشفت مصادر مقربة من الثنائي الشهير ريهانا وآيساب روكي، أنهما يفكران بإنجاب طفلا ثانيا، وذلك بعد استقبالهم مولودهما الأول في شهر مايو الماضي.

وأوضحت المصادر المقربة لمموقع Us Weekly، أن ريهانا وآيساب روكي، منفتحين جدًا على فكرة إنجاب المزيد من الأطفال، لأنهم يحبون أن يكونوا آباء وأن يكون لديهم أسرة كبيرة، مشيرا إلي إن وجود هذه العائلة معًا جعلهم أقرب كثيرًا، فهم حبيبين الآن أكثر من أي وقت مضى”.

يهانا تصدر أغنية فيلم Wakanda Forever

وفي سياق متصل أصدرت النجمة ريهانا مؤخرا، الأغنية الثانية الرئيسية لفيلم Wakanda Forever، تحت عنوان Born Again، وحققت الأغنية في أول ٥ ساعات على موقع اليوتيوب ٦٠ ألف مشاهدة.

وكشف تقرير جديد لمجلة Variety، أن أغنيةريهانا الجديدة Left Me Up، الخاصة بفيلم Black Panther: Wakanda Forever، لديها الأحقية القصوى للفوز بجائزة، أفضل أغنية أصلية، بحفل جوائز الأوسكار القادم.

وذكرت مجلة Variety في تقريرها، أن المنافس الثاني بعد أغنية Left Me Up، على الجائزة لا يمتلك حتى أحقية الفوز بنسبة 40%، وهو ما يعد فوزا مضمونا للمغنية ريهانا.

Lift Me Up

في سياق متصل وبعد توقف ٦ سنوات عن إصدار أي موسيقى جديدة، طرحت المغنية وسيدة الأعمال ريهانا، مؤخرا أحدثَ أغانيها Lift Me Up، وهي الأغنية الرسمية لأحدث أفلام مارفل للأبطال الخارقين Wakanda For ever.

وكشف تقرير لموقع “تي إم زي” أن ريهاناتوجهت لأحد الاستوديوهات في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية عدة مرات مؤخرًا، للعمل على تسجيل عدد من الأغاني لضمها لألبومها المنتظر منذ ٨ سنوات، والتي ركزت خلالها ريهانا على العمل في تطوير وبناء شركة التجميل الخاصة بها والتي جعلتها مليارديرة خلال سنوات قليلة.

السوبر بول

وكشفت تقارير صحفية عن ارتفاع الطلب على تذاكر مباراة السوبر بول بنسبة 99%، بعد إعلانأداء المغنية ريهانا بعض الأغاني في استراحة ما بين الشوطين.

وأعلن رسميا عن أن اختيار المغنية ريهانا لتكون هي المؤدية في استراحة مابين الشوطين لمباراة السوبر بول الأمريكي، والتي ستقام بتاريخ 12 فبراير 2023.

ويعتبر هذا هو الظهور الأول للمغنية ريهانا في حفل غنائي بعد انقطاع استمر ٦ سنوات، وهو ما جعل محبيها متشوقين لرؤيتها.

