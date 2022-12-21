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عبد الرحمن عمسيب يكتب: البرهان ..التزرعها بتحصدها
عبد الرحمن عمسيب يكتب : البرهان ..التزرعها بتحصدها
أنت عملت محكمة عشان تقول الراجل عمل إنقلاب ..
مرق قال ليك أنا عملت و خططت لهذا الإنقلاب ..
تقبل ؟
تقول لا لا هو ما قاد و لا خطط للإنقلاب ..و يا للعجب !
المسألة أنهم حسدوا البشير في هذه ( الرجالة) .. رجالة تحمل المسؤولية في زمن يهرب فيه الجنرالات من فض الأعتصام كما يهرب الصحيح من الأجرب ..
لمن تقود ليك عسكري و يقارن بين رجالتك و رجالة البشير في كل مرة و الكفة تميل للبشير أعرف أنه ده عسكري ما حيقيف معاك و لا حيحترمك لمن ينتهي حكمك و تتجرجر على كبر في المحاكم و تتهان ارضاء لبعض الجبناء ..
البرهان باهانة البشير وزوجته أهان رقبته و زوجته و أولاده مقدما ، و أهلنا بيقولوا التزرعها بتحصدها ..
#وهكذا
عبد الرحمن عمسيب