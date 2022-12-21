



عبد الرحمن عمسيب يكتب : البرهان ..التزرعها بتحصدها

أنت عملت محكمة عشان تقول الراجل عمل إنقلاب ..

مرق قال ليك أنا عملت و خططت لهذا الإنقلاب ..

تقبل ؟

تقول لا لا هو ما قاد و لا خطط للإنقلاب ..و يا للعجب !

المسألة أنهم حسدوا البشير في هذه ( الرجالة) .. رجالة تحمل المسؤولية في زمن يهرب فيه الجنرالات من فض الأعتصام كما يهرب الصحيح من الأجرب ..

لمن تقود ليك عسكري و يقارن بين رجالتك و رجالة البشير في كل مرة و الكفة تميل للبشير أعرف أنه ده عسكري ما حيقيف معاك و لا حيحترمك لمن ينتهي حكمك و تتجرجر على كبر في المحاكم و تتهان ارضاء لبعض الجبناء ..

البرهان باهانة البشير وزوجته أهان رقبته و زوجته و أولاده مقدما ، و أهلنا بيقولوا التزرعها بتحصدها ..

#وهكذا

عبد الرحمن عمسيب