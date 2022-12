بالفيديو.. مضيفة طيران تنفجر غضباً وتصرخ بوجه أحد الركاب : أنا لست خادمة

وثق مقطع فيديو متداول لحظة غضب مضيفة جوية بعد تعرضها للإهانة من أحد الركاب، مما اضطرها للصراخ بوجهه.

ويعود الفيديو لرحلة جوية من إسطنبول إلى نيودلهي عندما اشتكى أحد المسافرين من خدمة تقديم الطعام، لينفعل بشدة على إحدى المضيفات التي كانت تحاول أن تشرح له ضوابط وقواعد تقديم وجبات الطعام على الطائرة بهدوء، إلا أن الراكب تمادى في انفعاله واحتداده على المضيفة، مما اضطرها للانفعال ورفع صوتها أيضا، بحسب ما نقل موقع صحيفة “إنديان إكسبريس” Indian Express.

وبعد انتشار الفيديو، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الطيران “إنديغو” Indigo، أمس الأربعاء، عن دعمه للمضيفة الجوية التي شوهدت في المقطع الذي صوره أحد الركاب وشاهده الملايين بمواقع التواصل، وهي تتجادل بشدة مع أحد الركاب، وتخبره أنها “موظفة وليست خادمة له”.

وقال رئيس الشركة في تغريدة على “تويتر”: “كما قلت سابقًا، طاقم الطائرات بشر أيضًا”.

Tempers soaring even mid-air: "I am not your servant"

An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv

— Tarun Shukla (@shukla_tarun) December 21, 2022