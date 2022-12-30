حكاية سودانية زوجها اتزوج زوجة ثانية قامت غلت زيت وسكبته عليه في المنطقة الحساسة





من فترة طويلة الواحد لاحظ انو كتير من الاستشارات الواردة بتكون معقدة بحيث انو لازم صاحبها يتوجه لصاحب الاختصاص سواء كان طبيب نفسي أو غيره.

لفت نظري انو في استشارات بتكون من أخوات متزوجات حصلت ليها مشكلة مع راجلها ونزلت المشكلة في قروب مما يسمى بالقروبات النسائية المغلقة، تنزل الاستشارات وتقعد في التعليقات باعتبارها حلول لمشكلتها، وفي حالة الضعف النفسي والقهر الهي فيها بتختار أكتر حل بيتكرر.

جات استشارة من الصباح من واحدة. الاستشارة من بدايتها لاخرها زول ندمان ندم شديد من الحاجة العملها والعذر المعروف (والله أنا ما كنت قايل..)

الملخص انو زوجها اتزوج زوجة ثانية قامت غلت زيت وسكبته عليه في المنطقة الحساسة وهو الان في احدى مسشتفيات الخرطوم منذ فترة طويلة. ورفض انو يفتح فيها بلاغ أو يباشر الاجرءات القانونية

كانت بداية المصيبة دي انها سألت في قروب نسائي وجات التعليقات على شاكلة (ما تخليهو .. النار والزيت الحار..) وتكررت هذه الفكرة في التعليقات، ونسبة لشدة القهر الهي فيها دي قامت نفذت الفكرة التي يستعيذ منها الشيطان!

قالت لي والندم يمزقها: أنا ظالمة ..أنا ما عارفة عملت كدا كيف ..هسي أمشي أسلم نفسي للشرطة… ولا انتظره لحد ما يقوم وأشوفه ينتقم كيف…وبغض النظر عن ده أولادي ح يكون مصيرهم شنو.. كيف ح ينظروا لي لما يعرفوا انو أمهم حرقت أبوهم..أهلي اتبرو مني تماماً … الضغط النفسي بقى علي شديد .. طيب لو انا اتسجنت ولو 5 سنة منو ال ح يربي أولادي.. بناتي بعدين ح يتزوجوهن كيف وأمهن حرقت أبوهن….وغيرها من العبارات التي تدل على أن صاحبها يحترق من الندم..

سألتها: طالما عرفتيهو اتزوج وغلبك تتحملي لشنو ما طلبتي الطلاق؟ الطلاق مش كان أرحم من العملتيهو ده!؟

المشكلة دي ح تبقى أكبر لأنه برضو أخواته وأخوانه عندهم ردة فعل ..مافي زول يرضى انو أخوهو يتعذب كدا

إيهاب إبراهيم الجعلي