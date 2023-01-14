لا أحد في محلات البوش والاقاشي أرخص وجبات في السودان.. سبحان الله !!





وفي أثناء سيري بشارع الشهيد عبدالعظيم( الأربعين) في حدود الساعة العاشرة والنصف من مساء الجمعة استرعى انتباهي خلو الشارع من السيارات والهدؤ الشديد فنظرت يمينا ويسارا إلى محلات البوش الشهيرة عمر بوش،ويوسف بوش وكذلك محلات الاقاشي التي يشتهر بها هذا الشارع، والله العظيم شبه خالية من الناس والكراسي والطاولات في قمة الترتيب وكأنها لم يمسسها بشر على غير العادة ،، إندهشت قبل أن يتملكني شعور بالاحباط اليوم جمعة والوقت وقت وجبة العشاء والبرامج للأصدقاء وأولاد الحلة والجو بارد ولا أحد في محلات البوش والاقاشي أرخص وجبات تقريبا!! سبحان الله !! هل من تفسير؟ وهل بلغ الكساد هذا الحد؟ اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادير🙏

#الاحباط

Samer Alomrabi

