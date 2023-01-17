منى أبوزيد تكتب : في تسييس البكاء





“المال لا يجلب السعادة ولكنني حين أكون حزيناً أفضِّل البكاء في التاكسي وليس المترو”.. مارسيل رايش رانيكي..!

بكى آخر ملوك الأندلس وهو يلقي نظرة وداع على ملكه الزائل في غرناطة، فقالت أمه قولتها التي ذهبت مثلاً “ابك كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال”.. لكن سوابق كثيرة في التاريخ الحديث أخرجت بكاء الرجال من دائرة الفعل اللا إرادي المصحوب بالعجز والخجل إلى ساحات الممارسة السياسية، ودللت على أن البكاء السياسي – سواء كان صادقاً أو مصطنعاً – قد أصبح اليوم وسيلة فعالة يستخدمها الحكام والقادة لتوجيه دفة شعوبهم نحو ما يبتغون..!

استيقظ الأمريكيون ذات صباح على شاشات التلفاز وهي تعرض صورة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، منكس الرأس، دامع العينين، بالغ الحزن، وهو يعزي شعبه في إصابة لاعب كرة سلة شهير بمرض الإيدز.. مستثمراً بذلك فجيعة رياضية شعبية لصالح جماهيريته السياسية.. لكن دموعه تلك آتت أكلها، فبقي في قومه رئيساً لفترة أخرى..!

حتى الرئيس نيكسون صاحب فضيحة “ووترجيت” الذي لعنه اللاعنون، تعاطف الشعب الأمريكي معه حينما بكى بعد مرور سنوات وهو يعتذر عن ذلك الخطأ أمام عدسات الصحافة وشاشات التلفاز..!

وقد بكى صدام حسين نفسه – مرة – أمام كاميرات التلفزيون يوماً وهو يذكر أسرى وشهداء العراق في حربه مع إيران، لكنه واجه المشنقة بعدها، في آخر لحظات حياته، دون أن يطرف له جفن!.. وقبله جمال عبد الناصر الذي واجه لوم اللائمين على ضياع الوحدة مع سوريا بقطرات لا بأس بها من الدموع..!

وما يزال العالم يذكر مشهد الفتاة الكويتية الباكية التي كانت تحدث العالم عن معاملة الجنود العراقيين للأطفال المرضى في الكويت، يقال – والله أعلم – إن تلك اللقطة الدامعة كانت سبباً رئيسياً في صدور أقوى قرارات مجلس الأمن ضد العراق.. بعد أن حصدت تعاطف العالم مع محنة الكويت، وبعد أن نجحت دموعها جداً فيما فشلت بتحقيقه أقوى الخطب السياسية..!

حتى الرئيس التركي السابق عبد الله جول تناقلت الصحف نبأ بكائه عندما زار اليمن ووقف أمام مقابر الشهداء الأتراك هناك، فانهمرت دموعه على تاريخ وحدة العرب والأتراك العظيمة ضد احتلال الغرب..!

السياسيون في السودان تعلموا – أيضاً – استثمار الدموع مع شعبهم الذي أدركوا كم يبدو طيباً وأكثر تسامحاً مع الأخطاء التي تصاحبها الدموع.. ومنشأ الاستهبال في دموع ساستنا ليس فعل البكاء نفسه – كجزء من سلوك البشر الخطائين – بل إقحامه في مواقف لم يواجهوا فيها صنيعة أيديهم فحسب، بل جاهروا فيها بإصرارهم على إكمال مسيرة أخطائهم، وهي – بالمناسبة – مسيرة “تَبَكِّي”..!

صحيفة الصيحة