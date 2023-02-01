(عوض كلس شال الفاتحة للجقر)





شاهدت فيديو لرجل الاعمال الاستاذ جلال حامد منتج و بطل مسلسل سكة ضياع بيشتكي فيهو من الفنان احمد الجقر شريكه في بطولة المسلسل و ملخص شكواه انو الجقر نشر المسلسل على قناته في اليوتيوب و ما دفع ليه قروش و لامن استاذ جلال طالب بحقه قام الجقر قال ليهو اعلى ما في خيلك اركبو .

و طلع احمد الجقر في فيديو على صفحته شايل مصحف و حلف عليهو بانو كان في بيناتهم إتفاق شفهي مشهود طالب فيه الجقر بانو موضوع اليوتيوب ده يكون من (اختصاصه ) .

الملفت للنظر انو جلال حامد في الفيديو بتاعه كان مهذب جدا” و طرح الخلاف البينه و بين الجقر بصورة فيها ادب و احترام كبير و قال كلام بتاع ( شفاااته ) قال انو كل شئ عنده بالورق و بالمقابل الفنان احمد الجقر ظهر في الفيديو بتاعه بصورة ما حلوة .. ظهر بمظهر المتعالي الشايف نفسه هو نجم النجوم و الباقي اي كلام .. لغة جسده و استصغاره للاستاذ جلال حامد و اسلوبه في سرد المشكلة كلها حاجات دلت على انو الجقر لسه (سيسي ) و ما وصل مرحلة (جقر ) و احساسي بقول انو الجقر كان صادق جدا في اقواله .

اما استاذ جلال حامد ظهر بي ثوب الزول العاقل البرئ المظلوم و المحترم و من وجهة نظري بعتبر انو جلال حامد عنده حق مشروع و ح يكسب قضيته من اولى الجلسات لكن احساسي بقول لي انو جلال حامد استخدم مكر كبير و خبرة سنين تجاه الجقر في الموضوع ده .

الجقر و جلال الاتنين قدموا عمل كبير جدا و كان ممكن يقدموا افضل منه بالف مرة لولا الخلاف ده .. عن نفسي بشوف انو موضوع القروش ده عبارة عن غطاء لمشكلة او خلاف تااااني خااالص .. لا يمكن انو ناس حققت نجاح كبير بالشكل ده يقوموا يختلفوا على فتافيت من القروش .. عائدات يوتيوب مهما بلغت ما بتسوى شي قدام ما يمتلكونه الجقر و جلال و ما بتسوى شى قدام الاعمال الكان ممكن يصنعوها مع بعض في المستقبل .. استاذ جلال حامد دخل المشروع بتاع سكة ضياع و هو عارف انو كان ممكن يخسر كل راس ماله .. الراجل كان مؤمن بمقدرات الجقر و مؤمن بفكرة المشروع و الجقر كان ممكن يقعد الف سنة و ما يلقى زول يخاطر بقروشه في مسلسل معظم كوادره وجوه جديدة لنج و ابطال خبرتهم في التمثيل كانت ضعيفة جدا .. اذا كان خلاف الجقر و جلال بيتعلق بالمال فعلا .. كان ممكن الجقر يقدر الموقف القوى بتاع جلال حامد و وقفته معاه و كان ممكن جلال حامد يقدر انو شركته الجديده قامت على مجهود و فكرة الجقر .. لكن ما اظن انو الخلاف مالي فعلا .. ده خلاف قديم و اتراكم و في النهاية مرق من يدهم .

الجقر و جلال قدموا لينا عمل فني كبير فيه معالجات لمشاكل اجتماعية كتيرة لكن خلافهم ده اثبت لينا انو فعلا باب النجار مخلع .

نصيحتي للجقر انو جملة ( اليوتيوب يكون من اختصاصي ) دي جملة فضفاضة اوعك تقولها في المحكمة .. و نصيحتي لجلال حامد بقول ليهو اتنازل و اعفي لو عندك حق لانو انت راجل في بداية طريق تجاري مختلف عن نشاطك السابق لازم تخلى سمعتك نضيفة عشان الفنانين الحيشتغلوا معاك مستقبلا يكونوا واثقين انهم شغالين مع راجل جنتل مان فعلا” ما راجل ممكن يفجر ليهم الغام قضائية في اي لحظة .

حاجة اخيرة :

انت يا الجقر مشيت اثيوبيا مع منو ؟ لازم تورينا عشان نعرف سبب الخلاف مالي و لا …… انا مالي .

نزار العقيلي