تفاصيل السفر البري بين السودان ومصر.. قطعة من العذاب





ياااا جماعة انا ما عندي مشكلة في اي شركة معينه لانو الظروف بتتغير في كل رحلة يعني انت او انتي ما بتلاقي نفس الاحداث او المعاملات في باقي الرحلات خلونا متفقين في النقطة دي تمام

انا عن نفسي بحب اسافر مع العزيزية ما عشان كويسين وبصاتهم سمحه وسرعه ومعاملة وبتاع لا لا عشان المكتب بنزلني الحاج يوسف ودي بالنسبه لي كويسة جمب البيت وبس

أما باقي الشركات زي ارمادا وأبو عامر وعرجون دي ما شركات جديدة

ديل ماشاء الله سمعتهم من زمان معروفة يعني ما الا في طريق مصر بس لو قعد تسافر الولايات ح تلقي اكيد البصات دي ملوك في الطريق وحاجه ممتعه شديد

انا عايز اوصل نقطه معينه بس والفكرة انك طول ما انت مسافر رحلة من مصر للسودان خصوصا ح تواجه متاعب شديدة وصعوبات دا ما في شركه معينه دا ضغط حاصل عشان الناس في حركه تجارة وعفش وحمولة ف بالتالي ما تحكم علي سرعه البص مثلا عشان ما حتفرق معاك لو وصلت بسرعه المعبر أو اتاخرت ف الاخر ح تلقي كل الأسطول بتاع البصات موجود وزمنك كلو ح تقضيهو في تنزيل ورفع العفش ودا عشان انتا اخترتا تسافر بالبر ف لازم تصبر مهما كان

عشان ح تواجه مشاكل كتيرة خلاص منها سرقه عديل واهانه مرات بتحصل وتلقي نفسك بتدفع قروش كتيرة استغلال بس وحاجه كدا يعرفوها الناس البتسافر علي طول تمام

بعكس الرحلة من السودان لمصر بتكون مختصرة وبصات بتكون مجهزة عشان الشركات بتاعت النقل عندنا ف السودان بتهمتا براحه الراكب وبتوفر ليهو احسن بصات بعكس المصرين عشان بصاتهم كلها موديلات قديمه ما كل البصات لكن ٨٠٪ بصات هالكة وتعبانه بس مكناتهم كويسة وبتستحمل لكن تعبان منظر ومظهر كدا ولو عايز تعرف السبب

ح تلاقي أنه مصر دولة سياحية وفيها مناطق كتيرة بسافرو ليها الطبقات العليا عشان كدا البصات الجديدة والزيرو كلها بتكون ب هناك أما البصات البتمش السودان بتكون تعبانه ودا ما موضوعنا عشان انت كمواطن سوداني مسكين اهم شي عندك توصل بضاعتك وشنطتك دي بس ولأنك ماشي بالبر ف لازم تخلي بالك طويل

واهم شي في سفرية لازم تكون حريص علي عفشك وممتلكاتك وما تدي فرصة لاي نوع من الإهمال أو الاحتيال او اي استهوان ح تلقي روحك بدلو ليك شنطه أو سرقوك

#ملحوظه كدا والله في موضوع دا حامينى النوم كلو كلو موضوع القروش البشيلوها العتالة في المعبر السوداني بالغصب دى ومعاملة العفش معاملة زى الزفت

للناس الما عارفه بحصل شنو هناك احب اقول ليكم أو ما البص الجاى من مصر يخش المعبر المصرى ويتمرمط ويطلع ويخش المعبر السوداني تعال شوف وجع القلب المهم العتالة ما بخلوك تنزل عفشك براك لازم اجبارى هم ينزلو البص وبالسعر الهم عايزنو ودا ما صح عشان في ناس كتيرة مسكينه وممكن يكونو تجار لكن يدوب بادين الشغل والواحد ما عندو غير حق البوصلو السودان ودى حاجه محزنه

ويا ريت لو وقفت علي الدفع بس

اوريك البحصل شنو يا عزيزى

بوقفوكم بعيد من البص أثناء ما العتالة بنزلو وعينك ما تشوف الا بضاعتك بتتهان قدام عينك وكسير ورمى وما. تقدر تقرب منها

المهم خلصنا من التنزيل بجى دور الجمارك تدخل حاجتك جوة الغرفة للجمارك وتطلعها برة براك طبعا وبجى دور التحميل للعفش برضو لازم تدفع عشان يرصو ليك العفش وشغلانه والله استغفر الله بس تخليك تزهج من السفر

ومن هناك البص يتحرك بعد تعب ومعانا

وبقا طبعا في طوف ومبيت في منطقه ف دنقلا وبدخلوك ريست كدا اعوذ بالله اكل غالي وحته خلا وسراير لو اتلقت غاليه للايجار وماف نوم اصلا هناك وحاجه محزنه شديد

ودي كلها ظروف بتخليك تكره السفر وتجي تسب وتلعن في شركات النقل ☺️

لكن يا حبيب ويا اخت دي ظروف السفر من مصر للسودان خصوصا ف لازم تكون صااابر

#كسرة اكتر ناس متعبين ف السفريات دي كلها النسوان 😂 والله تلقي الوحده تاجرة وجاية براها وشايلة كمية بضاعه ماشاء الله وتتعب باقي الناس الما عندهم بضاعه بالعتالة

وانا بقول ليكم ربنا يعينكم ويوفوقكم لكن برضو الوحده لمن تكون عايزه تسافر بغرض التجارة يخ سوقي معاك زول يساعدك ولدك أو اخوكي او اي زول عشان يتعب معاك م ممكن الركاب كلهم يشتغلو معاك عتالة 😂 الكلام دا حصل معاي والله معتل بضاعه البص كلها تقريبا

واخر شي ربنا يسترها علي كل الناس ويوسع رزقهم

مصطفى خالد