



واحدة من القصص الاتكلمنا عنها لما تم اتخاذ قرار التعويم لسعر الصرف اهمية تسهيل الإجراءات ووقتها قلتا انو ليه ما يكون في إمكانية استلام قروشك من الخارج وبيعها للبنك مقابل الجنيه السوداني عبر تطبيق البنك من سريرك بدل الصفوف والفوضى اللي ما ليها معنى حقيقي ولا تضيف أي قيمة اضافية لا من حيث الاجراءات ولا السياسات وبتجعل السوق الاسود خيار أريح حتى ولو تساوى السعرين…بنك الخرطوم أخيرا طبق القصة دي اليوم بإطلاق خدمة في تطبيق بنكك تمكنك من التحويل من العملة الاجنبية للجنيه السوداني عبر التطبيق..حمدالله على السلامة😊..يعني ممكن زول يحول ليك من برا ريال مثلا حيظهر في التطبيق في حسابك بالريال..تشوف سعر الصرف وتبيع على قدر حوجتك مقابل الجنيه السوداني…أن تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي لكن اتخيل لو الخدمة دي تم تفعيلها مع التعويم في نفس الوقت كان حتعمل فرق كبير جدا…اضافة مهمة للخدمة دي انها ممكن تساهم في زيادة احتياطيات العملة الاجنبية للبنوك لانها بتزيد من إمكانية وصول العملاء لمدخراتهم في اي وقت وبالتالي لا معنى لدس الدولارات في الدولاب لانو ممكن من التطبيق لو احتجتا جنيه في اي وقت تبيع من حساب مباشرة..

ده اعلان غير مدفوع القيمة😊

Mohammed Elmosbah