نزار العقيلي: (عيادة عطا وقبة خوجلي)





في اي مجتمع بقعد فيهو و اتعرف على الناس لو في زول قال لي انو من ناس بحري ما بقول ليهو انت من ياتو حي ؟ .. بقول ليهو ( ود ناس منو في بحري ؟ ) لانو بحري عبارة عن بيت واحد كبير .. كل الناس صحاب و كل الناس اهل بدون مبالغة .

لو عايز تتاكد من زول قال ليك انو من سكان بحري طوالي اسألو قول ليهو ابرز معالم بحري شنو ؟؟ ح يقول ليك قبة الشيخ حمد ود ام مريوم و قبة الشيخ خوجلي عبد الرحمن و شلال السبلوقة و سرايا الزبير باشا في الجيلي و ح يذكر ليك معظم المعالم التاريخية في بحري .. لكن لو ما ذكر ليك عيادة دكتور عطا المنان طوالي اعرف انو الزول ده ما عندو علاقة ببحري .

كل سكان بحري بيعتبروا عيادة عطا المنان واحدة من معالم مدينة بحري .. و ذي ما في ناس بتقدس قباب خوجلي و حمد و بيقولوا المراغنة اسيادهم عندنا كمان عجائز بتؤمن انو مافي دكتور في الدنيا دي غير دكتور عطا المنان .. ما اظن انو في بيت من بيوت بحري ما بيعتبر انو دكتور عطا هو طبيب الأسرة و العائلة .. و كلو بسبب انو دكتور عطا كان و لا زال هو الدكتور الإنسان .. الدكتور طويل البال و الدكتور الهاش الباش دائما .. الدكتور البيعالج اغلبية الفقراء و المتعففين بالمجان .. الدكتور البيعرف انك ما عندك قروش من غير ما تتكلم و بيقوم يطلع من عيادتو و يدخل صيدلية اخوه يديك منها الدواء مجان .. حاليا ناس بحري عايزين يكرموه كواحد من رموز بحري الخيريين اصحاب الايادي البيضاء و كلنا ثقة بانوا التكريم ح يكون تكريم يليق بمقام دكتورنا العظيم عطا المنان .. لكن كمان بنشوف انو سكان بحري كلهم لو كرموهو ما ح يوفوه حقه والله عشان كده بنكتب الليلة للاخوان في حي الشعبية بحري و القائمين على امر محلية بحري و بنقول ليهم انو تكريم دكتور عطا لازم يكون من خلال تخليد اسمه في المنطقة بتسمية واحد من الشوارع باسمه .. خلونا نكرمه في حياته.. و شارع الشعبية يعتبر افضل شارع ممكن يحمل اسم دكتور عطا المنان .

لو بتعرف دكتور عطا او ما بتعرفو خلونا كلنا كده ندعو ليهو بعاجل الشفاء و انو ربنا يحفظه لاهله و ابنائه و لكل محبينه و مريدينه .

نزار العقيلي