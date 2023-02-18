داليا الياس: إستشارة فنية.. تفتكروا النوع ده يتعاملوا معاه كيف؟!!





مرة كان فى واحد منافق من زملاء الوسط الإعلامى وما أكثرهم… عامل لى فيها أخ عزيز ومناصح ومرشد وخبير إعلام وعلاقات عامة لسنوات… ومركب مكنة (الفقس) الخطير الرهيب المافى زيه ومطلع ليك أى زول ماعداه قاعد فى (السهلة) ساى.

وطبعاً كان مجتهد جداً عشان يفهمنى إنى المفضلة والمختلفة والرائعة والعزيزة والمؤمن بيها والمابيرضى فيها!!! وربنا يعلم ما لقى منى غير كل مودة وإحترام وخير.

أها قاااام القدر لعب معاه ضاغط…. وجابه لى فى (فتيل)…. قولوا لى كييييف؟!!

صاحبنا يوم (متسنتر) وسط مجموعة من (الحيران) المفهمهم إنه (شيخ) صاحب كرامات… وجات سيرتى عرضاً فى مقترح لأداء مهمة محددة…..!!

يقووووم زولنا (يطلع من علبه) ويمزق ثوب النفاق ومايخلى لى جنبة أرقد عليها فى محاولات مستميتة للتبخيس وإظهار أوجه القصور والمساوئ…. ولما مالقى كلام مهنى يقوله قام ركب (مكنة المشاطات) وعدل (طرحته) فى راسه وحكى ليه قصة حزينة عن كونى ما زولة واجب وما مشيت عزيت (فلانة) فى وفاة أخوها!!! ؟

علماً بأنه (فلانة) دى أساساً صحبتى وعلاقتى بيها مميزة وتفاصيلها بنعرفها برانا وما عنده فيها دخل… إضافةً لكونها واحدة من ضحايا رواياته الكثيرة فى النقد و(شيل الحال) وإدعاء كونه صاحب أفضال عليها السمعتها بى أضانى من خشمه عاد.

المهم… شااااءت الأقدار يكون واحد من الحاضرين الجلسة والسمعوا الكلام الإتقال فينى أخ وصديق عائد فى إجازة من إحدى دول الخليج حيث يقيم هناك.

والصدفة وحدها جعلته من الشهود دون سابق معرفة مع أخونا المنافق أعلاه… (وده بيستوقفنا قليلاً وينبهنا لضرورة إننا نتلفت ونعرف الحولنا منو كويس قبل ما نبدأ القطيعة فى أى زول)… الشاهد إنو صديقنا المغترب حفظ الله غربته شال الكلام (صرة فى خيط) وجابه لى بكل شجاعة وحسن نية … وعلى محياه يبدو الإستنكار الشديد لكون زميل إعلامى من نفس المجال يفترض فيه الإستنارة والوعى سمح لنفسه أن يأكل لحمى حيةً على رؤوس الأشهاد دون أن يرف له جفن ودون مبرر واضح… وقال مستعد يواجهه 😢

طبعاً فى بعض الزملاء مسودين وشنا بالحركة دى وجايبين لينا الكلام والحقيقة محل (يستفرغوا) الخبر بيصلنا يحليلهم!!

المهم تانى…. أنا بعد جابو لى القطيعة… رفعتا سماعة تلفونى إتصلت بالمنافق أعلاه…. وطبعاً رد على بحفاوة وحماس شديد…. فقلت ليه بكل هدوء بعد السلام والتحايا الودودة وبالحرف الواحد :((عايزة أقول ليك حاجة بسيطة بس وياريت تنتبه ليها…. تانى لما تقطع فى زول تفرس فى الناس الحولك… عشان والله شينة فى حق خوتنا إنك تتكلم فينا…. عموماً كلامك وصلنى وأنا ما زعلانة لأنى متعودة على إنك بتقطع فى الناس كلهم قدامى… ومقدرة جداً كونها حالة مرضية وإنت مريض… بس قلتا أعمل العلى وأنبهك عشان ما تتورط مع زول)) عليكم الله قصرتا معاه؟!! 🙄

وطبعاً كما هو متوقع أرغى وأزبد و(نكره حطب) وإكتفيت أنا بقفل الخط وحظره من كل الوسائط.

قام (جقلب) وجن جنونه وكل همه كان يعرف منو الكلمنى الكلام ده وإتصل على كل البيعرفهم من الكانوا موجودين ووزع الإتهامات والشكوك شمال ويمين.

يعنى بأختصار كان كل همه يعرف الوصل الكلام بدل يركز فى الحركة البيض العملها ويدى نفسه كف على تصرفه التافه!!!

عموماً… انا سكت منه وأسقطه من حساباتى ويعلم الله نسيته تماماً وما جبت سيرته تانى لا بى خير لا بى شر… لكن العرفته إنه حايم بالأكاذيب وبيتكلم عنى لى طوب الواطة وبيحكى روايات مختلفة بعيدة عن الحقيقة وبيحاول يشوه صورتى قدام ناس بيربطنى بيهم ود وإحترام بأى طريقة!!!… والمضحك أن معظمهم من نفس ذات الضحايا المسح بيهم الأرض قدامى قبل كده… وهسه مشى (يتدهنس) و(يتمحلس) ويتسول الوظائف عندهم!!

أها نجى للإستشارة الفنية… تفتكروا النوع ده يتعاملوا معاه كيف؟!!

ومفروض ردة الفعل تكون شنو أكتر من كونى أسقطته من حساباتى وهو لسه ماعايز يحترم نفسه ويختانى؟!!

أنا طبعاً حاظراه… لكن متأكدة البوست ده حيصله… فاااااااا شنووووو: (هووووى يا وهمى يا مريض إنت…. إنقرع ترا))!!

زمن الطيبة والمسكنة والظرافة إنتهى 👌

#مقصودة_ومحددة_وبى_خشم_الباب

داليا الياس