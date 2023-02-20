داليا الياس : الراجل المد يده على الفنانة “تغريد العشرة” إن شاء الله يده بالجزام والشلل الرعاش





أنا بعرف (تغريد العشرة) بشكل شخصى… أولادنا بيقروا فى نفس المدرسة وأصحاب جداً… وشرفتنا قبل كده بى زيارة منزلية عرفنا فيها معدنها الأصيل وطيبتها وبساطتها وكرمها.

تغريد فنانة عصامية… غناااية وصوتها ما محل خلاف وتجربتها مختلفة وزولة معروف عنها إنها فى حالها وما بتاعت مشاكل ولا قصص.

وعلى صعيد آخر أم مكافحة وبتربى فى عيالها بى إجتهاد وشجاعة… وإنسانة قبل ما القدر يكتب ليها تكون فنانة.

المهم… أنا بحبها وبحب غناها وبحب شخصيتها الهادية الودودة وبكن ليها كل إحترام.

والراجل المد يده عليها ده وأى راجل يمد يده على مرة مكسورة جناح وفى حالها إن شاء الله يده بالجزام والشلل الرعاش بحق لا اله الا الله محمد رسول الله.

#كلنا_تغريد_العشرة

داليا الياس