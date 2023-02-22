صلاح الدين عووضة يكتب : سانكارا!





هل تعرفونه؟..

أنا نفسي لم أكن أعرفه لولا أن عرفتني به – قبل يومين – ابنتي لينه..

وكان مدخل التعريف هذا موقفي من قحت..

فحين حكمت قحت هذه دعمتها أولاً… ثم انتقدتها ثانياً… ثم كرهتها ثالثاً..

ثم تمنيت زوالها رابعاً..

تمنيت ذلك بأي ثمن… وبأي شكل… وبأي وسيلة؛ فقد باتت شراً على البلاد..

حتى وإن أزاحها الشيطان نفسه لشكرته..

فهي كانت أسوأ من أسوأ شياطين الإنس والجن؛ وأسوأ نظام حكم مدني..

فمن المدنيين من تكون دكتاتوريتهم أشد فظاعة..

ولولا قرارات الخامس والعشرين التصحيحية لصرنا مثل تونس السعيد..

أو تونس في عهد قيس السعيد… رغم أنه مدني..

فكبت الحريات… وألغى البرلمان… وضيَّق على الناس؛ معيشياً وسياسياً..

وصار الوضع أفظع مما كان عليه قبل الثورة..

وكذلك كان سيصير في السودان إن استمرت سلطة قحت لعامٍ واحدٍ آخر..

فكان لزاماً – وحتماً – أن يأتي مَن يَضع حَدّاً لها..

شريطة أن يعمل على إرساء أسس الديمقراطية – الحقة – بأعجل ما تيسّر..

وسانكارا لم يفعل ذلك..

ولكنه – على الأقل – أنهى حقبة فشلٍ سياسي… وبدأ حقبة نجاحٍ اقتصادي..

وقارن شعبُه بين الحقبتين..

وقالوا شمولية لشمولية فخيرٌ لنا التي تحارب الفساد… بدلاً من الفاسدة..

ومن المنطلق هذا رضوا بسانكارا..

ومن المنطلق هذا عرفتني ابنتي لينه بالثائر الإفريقي – البوركيني – هذا..

فهي ذات عقلية موسوعية بعكس عقليتي أنا..

فعقليتي انغلقت على الفلسفة… وفروعها… وأبوابها؛ ومنها فلسفة السياسة..

ورغم ذلك فشلت في فهم فلسفة الفشل ببلادنا..

وسانكارا هذا هو الذي أبدل اسم وطنه من فولتا العليا إلى بوركينا فاسو..

والاسم الجديد هذا يعني أرض النزهاء..

وأضحت – بالفعل – أرض النزاهة… بعد أن تخلص من المستعمر الفرنسي..

ورفع شعار الوطن لأبناء الوطن..

ولُقب بتشي جيفارا أفريقيا؛ فحاربته فرنسا… والغرب… والإمبريالية العالمية..

ووضع كل أولئك المتاريس أمام نجاحاته..

فلما لم تحُل دون تواصلها – وتواصل حب الشعب له – تآمروا لاغتياله..

وتم لهم ذلك عبر بروتس أفريقي معاصر..

عبر واحدٍ كان من أخلص أصدقائه – ورفقاء دربه – وهو كومباري..

وذلك بعد تدبير انقلاب – ذي دعمٍ غربي – عليه..

وقبيل قتله أطلق مقولته الشهيرة: يمكن قتل الثوار… ولكن أفكارهم لا تُقتل..

وفضلاً عن التآمر الغربي فقد تآمر عليه بعض مواطنيه..

بعض أبناء وطنه – من الانتهازيين – من الذين قتل ممارساتهم الفاسدة..

وبقتله أحيوا فسادهم هذا مرة أخرى..

ودخلت فاسو مرحلة من الفوضى كالتي دخلت فيها بلادنا إبان فترة قحت..

وعدا الفوضى هذه فقد كنا موعودين بدكتاتورية قيسوية..

وأعني دكتاتورية على شاكلة التي تشهدها تونس هذه الأيام باسم المدنية..

وحين تصل الأمور عندنا لهذا الحد فمرحباً بالمُخلِّص..

مرحباً بكل من يُخلِّصنا من شرور قحت… حتى ولو كان هو الشيطان..

أو سانكارا!.

صحيفة الصيحة