عكاشة: فى احدى المطاعم في امارة دبي حدث لي موقف مؤثر بالأمس





#ممكن_اعزم_الوالد

فى احدى المطاعم في امارة دبي…حدث لي موقف مؤثر بالأمس

بينما أنا جالس برفقة أحد الأصدقاء يكبرني في السن….

شاب من خلف الزجاج يؤشر لي وأنا غير مهتم….عندما لم استجب دخل المطعم ونادني وتحدث معي بصوت حزين…

قال لي ممكن ” اعزم الوالد” صراحة أنا لم استوعب حديثه ولكن بمبدأ #جبر_الخواطر قلت ليه نعم…..

المهم طوالي جرى مشى للكاشير طلب كم حاجة…….فول طعمية..سمك…اقاشي دجاج… الأكل الذي عزمنا عليه يكفي لعدد من الأشخاص……!!

إلى الآن لم افهم ماذا يريد….

قال لي أنا والدي توفي والمعاك يشبه أبوي شبه شديد ..هو في البداية افتكر المعاي هو والدي.. لذلك قال لى ممكن اعزم الوالد..

يتحدث معي وهو يبكي بعبرة شديدة والدموع ينزل من عيونه ولم يمضى معي سوى دقيقة……

قال لي “أنا كنت متعلق بي أبوي شديد”…

تحت اصراري وقف معي ولكن قال لى لا أستطيع أن اجلس وهو يبكي…….

لذلك اقول للجميع الذين هم اباهم على قيد الحياة والله انتم في نعمة لا يعلمها ألا الله…..

فقد الأب و الأم ….اصعب نوائب الدهر الذي يقابل الإنسان في حياته…..

نسأل الله تعالى أن يغفر ويرحم والد هذا الشاب…… وأن يرحم ويغفر لي أبي وأمي وجميع الاباء والامهات ودوام الصحة والعافية لكل الامهات والأباء من هم هم على قيد الحياة……

#بر_الوالدين

#جبر_الخواطر

احمد عكاشة