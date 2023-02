فيديو مرعب.. شاهد ما حدث خلال سباق عدو في الكاميرون

قال طبيب في غرب الكاميرون: إن 19 رياضيًّا يتلقون العلاج بعد إصابتهم أمس السبت، جراء عدة انفجارات صغيرة خلال سباق عدو في المنطقة التي يقاتل فيها “انفصاليون ناطقون بالإنجليزية” القوات الحكومية.

ولم يصدر أي تعليق عن السلطات في بلدة بويا بمنطقة جنوب غرب البلاد؛ حيث كان 529 رياضيًّا يركضون لصعود أعلى جبل في غرب ووسط إفريقيا في إطار سباق جبل الكاميرون للأمل، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وأعلن الجناح المسلح لمجلس إدارة أمبازونيا، وهي واحدة من جماعات المليشيات الانفصالية، مسؤوليته عن الانفجارات.

وقال المتحدث باسم الجماعة كابو دانيال لـ”رويترز”: “هدفنا الأساسي كان قوات النخبة الكاميرونية.. التي كانت تتولى مهمة تأمين الرياضيين. لن نسمح للكاميرون بمواصلة الاحتلال”.

وقال مارتن موكاكي مدير مستشفى بويا الإقليمي لـ”رويترز” عبر الهاتف: “نقل 19 رياضيًّا مصابًا إلى منشآتنا. اتخذنا الإجراءات الطبية اللازمة لثلاثة منهم. وحالتهم مستقرة ولم نسجل أي وفيات”.

وشارك في السباق رياضيون من شرق ووسط وشمال إفريقيا ومن فرنسا.

وبدأ التمرد الانفصالي في منطقتي شمال غرب وجنوب غرب الكاميرون الناطقتين بالإنجليزية عام 2016، عندما احتج معلمون ومحامون على ما اعتبروه تهميشًا لهم من جانب حكومة البلاد الناطقة بالفرنسية بشكل أساسي.

وكان للإجراءات الصارمة العنيفة التي شنتها قوات الأمن، دور في تطرف الحركة. وأسفر الصراع الذي أعقب ذلك عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص وتشريد ما يقرب من مليون آخرين.

Horrible scene at the mount Cameroon race of home. #endanglophonecrisis pic.twitter.com/apqhopnl9V

— Ngala Maimo Wajiri 🇨🇲 (@MaimoWajiri) February 25, 2023