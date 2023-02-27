بينهم الحوامل ومرضى القلب.. 10 فئات ممنوعة من شرب القهوة





قال خبراء تغذية وأطباء، إنه رغم فوائد القهوة للكثيرين، لكنها محظور شربها لدى 10 فئات بينها الحوامل ومرضى القلب والأطفال أقل من 12 عاما، نظرا لتسببها في آثار جانبية خطيرةعلى هذه الفئات.

وبحسب ما نقله موقع “Eat This, Not That” عن خبراء التغذية، فإن الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب شرب القهوة من أجل صحة أفضل هم كالتالي:

1. مرضى القولون العصبي : يمكن للكافيين أن يزيد من سيولة الأمعاء، بما في ذلك زيادة فرص الإصابة بالإسهال، وهو أحد الأعراض الرئيسية لمتلازمة القولون العصبي.

. مرضى القولون العصبي

2. مرضى ضغط العين : فقًا لبحث أجرته مستشفى ماونت سيناي (مانهاتن)، فإن شرب كميات أكبر من الكافيين يزيد من خطر الإصابة بالغلوكوما (المياه الزرقاء) لدى أولئك الذين لديهم بالفعل استعداد لزيادة ضغط العين.

2. مرضى ضغط العين

3. مرضى فرط نشاط المثانة : إن الأفضل، وفق خبراء التغذية، تجنب فنجان كبير من القهوة قبل رحلة طويلة، خاصةً إذا كانت فترات الاستراحة في دورة المياه محدودة، لأنه يمكن أن يزيد تناول الكافيين من تكرار عملية التبول، لمن يعانون فرط نشاط المثانة.

3. مرضى فرط نشاط المثانة

4. مرضى القلب : نظرا لأن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يسبب زيادات مؤقتة في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، فمن المهم لأي شخص يعاني أمراضا قلبية موجودة مسبقا أن يتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص به حول ما إذا كان استهلاك القهوة آمنا أم لا.

5. الحوامل : توصي الكلية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد النساء الحوامل بالحد من الكافيين إلى 200 ملليغرام (نحو فنجانين من القهوة) يوميا لتقليل مخاطر الإجهاض والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.

. الحوامل

6. المرضعات : بما أن الكافيين منشط ومدر للبول، فإن القلق هو أن الأم المرضعة قد تكون معرضة لخطر الإصابة بالجفاف، في حال تناول القهوة.

6. المرضعات

7. من يعانون اضطرابات النوم : تؤثر القهوة بالفعل على جودة النوم، لذا يوصي الخبراء بتجنُب الكافيين قبل ست ساعات على الأقل من موعد الذهاب إلى الفراش.

7. من يعانون اضطرابات النوم

8. المعرضون لنوبات الهلع : بحسب الأطباء، فإنه كون الكافيين منبها، فقد يؤدي إلى تفاقم القلق لدى بعض الأفراد، ويمكن أن يتسبب في نوبات هلع.

8. المعرضون لنوبات الهلع

9. المصابون بالإسهال : يعتمد بعض الناس على فنجان القهوة الصباحي في “تحريك أمعائهم”، لكن هذا التأثير غير مرغوب فيه إذا كنت تعاني الإسهال.

9. المصابون بالإسهال

10. الأطفال أقل من 12 عاما : ذهب الأطباء إلى أنه يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الأطفال للكافيين إلى زيادة معدل ضربات القلب وزيادة الشعور بالقلق وصعوبة التركيز واضطراب المعدة.

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