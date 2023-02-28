💢بمناسبة اعفاء مدخلات الطاقة الشمسية من الجمارك : نصائح للراغبين في تركيب انظمة طاقة شمسية منزلية





قبل كل شئ انا لست مختص في المجال ولا حتي مهندس ، انا فقط شغوف بمجال الطاقة المتجددة تحديدا الشمسية وعندي قناعة انو القطاع السكني في السودان ممكن يتحول لقطاع منتج بدلا من مستهلك للكهرباء وسبق كتبت في الموضوع ده فحابي اكتب نقاط سريعة للاشخاص البفكرو يركبو نظام طاقة شمسية او حتي نظام تخزين بالبطاريات.

أولا فكر في المسألة دي كاستثمار طويل الأجل وليس لحل مشكلة عارضة وهي قطوعات الكهرباء في الصيف ، لانو نحن علي وشك انو نودع الكهرباء الرخيصة في السودان ، في العالم كلو تقريبا انظمة الطاقة الشمسية بتستخدم لتخفيض فاتورة الكهرباء نحن في السودان بنستخدما كمصدر بديل backup لانقطاع التيار ولولا السبب ده مافي سوداني تقريبا حيركب طاقة شمسية لانو كهربة الحكومة رخيصة جدا لكن الواقع ده قريب حيتغير .

سبب تاني يخليك تفكر في المسألة كاستثمار طويل الاجل هو التوجه الممتاز مؤخرا من هيئة الكهرباء لتوفير عدادات باتجاهين net meter يعني لو عندك فايض كهربا بتبيعو للشبكة وده حاليا ما عندو قيمة لكن مستقبلا لما يرفعو الدعم عن الكهرباء حيكون عندو معني.

ثانيا صمم نظامك علي انو يتضمن الواح شمسية وما يكون مجرد بطاريات تخزين حتي لو حاليا ما حتركب الواح ، يعني اشتري محول هجين بيشحن من الالواح الشمسية ومن كهرباء الحكومة وخلي سعة المحول كبيرة تستوعب التوسعات المستقبلية انا بنصح ب 7.5 كيلووات او 5 علي الاقل .

بما انو استثمار طويل الاجل اختار بطاريات بتعيش فترة طويلة ودي نقطة هامة جدا ركز معاي فيها ، باختصار في نوعين من البطاريات في السوق الاول والمنتشر حاليا هو بطاريات الرصاص سواء سائل او جل ودي رخيصة لكن ما بتعيش كتير في المتوسط سنتين ، النوع التاني هو بطاريات الليثيوم ودي بتعيش معاك عشرة سنوات في المتوسط ومش كده وبس بطاريات الرصاص ما مفروض تستهلك اكتر من 50% من طاقتا والا عمرها الافتراضي حينقص بشكل ملحوظ بينما الليثيوم ممكن تستخدم 90% منها قبل اعادة الشحن بدون مشاكل . طبعا في فرق كبير في التكلفة لكن فرق مبرر ويستحق .

البطاريات الحايمة في السوق معظمها 12 فولت لو عايز نظام يشيل البيت كلو بما فيهو مكيفات الاسبليت والغسالة والتلاجة انت محتاج بطاريات 48 فولت بعيدا عن هي كم امبير ، دي بتحدد ليك حتشغل ليك كم ساعة ، لكن مهما كان حجم بطاريتك حتي لو 1000 امبير ما حتقدر تشغل حاجات لود عالي لو ما الفولت عالي 36 او 48 .

صمم نظامك بالكامل في راسك بعدين نفذو تدريجي لكن ابدا بانفرتر كبير زي ما قلت قبيل وممكن تتوسع شوية شوية في سعة تخزين البطاريات وعدد الواح الطاقة.

النصيحة الاخيرة والاهم اقرا عن الموضوع واحضر فيديوهات عنو قبل تتصل بجهة تنفذ ليك او تشتري منها ، الموضوع ما صعب وممتع ومسلي .

منقول :_

مصعب عوض محمد خير ..