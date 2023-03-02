حكاية شركات ظهرت في السودان .. تدفع لهم مبلغ مالي وهم يستثمروه ويعطوك فوائد كل شهر..!!





من خلال متابعتي للشأن الاستثماري في السودان …..!!

ظهرت شركات تعمل في مجال الاستثمار..

تدفع ليهم مبلغ مالي وهم يستثمروا ليك ويعطوك فوائد كل شهر….!!

في تهافت شديد من الناس مشوا استثمروا معاهم…

للامانة إلى الآن احدى هذه الشركات ملتزمة في توزيع الأرباح كل شهر…..

بس الشي المدهش في الموضوع نسبة الربح عالية 34%….!!

من خلال تواجدنا في السوق اصعب سنة كانت 2022 وبداية الربع الأول من هذا العام نسأل الله تعالى أن يخفف للناس.

المهم الجماعة ديل لمن توقع معاهم عقد….

في بند بيقول يستحمل المستثمر الخسارة بنسبة 75% ونصيبه من الأرباح نفس هذه النسبة……!!

وايضا في أحد البنود لايستطيع المستثمر سحب امواله والغاء العقد الا بعد الانتهاء من الدورة…..!!

حسب العقد النشاط بتاعهم في صادر اللحوم والبهارات واستيراد عدد من السلع…..!!

في ناس استردوا رأس مالهم من الأرباح ولكن بي دافع الحماس تاني يدخلوا بالارباح بالاسهم جديدة…..

حسب وجهة نظري الشي الغير مطمئن في الموضوع ربما يوزعوا الأرباح من قروش الناس الاشتركت مؤخرا….

يبقى التحدي الاكبر الاستمراية أو الإلتزام بهذه النسبة العالية من الأرباح في ظل الركود الاقتصادي….!!

على الجميع أن لايجازفوا بمداخرتهم وهذا بمثابة تنبيه…..!!

أحمد عكاشة

