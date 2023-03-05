من الاستحمام بمنشفة إلى النوم داخل كيس.. تعرف على نظم معيشة رواد الفضاء





يواجه رواد الفضاء العديد من التحديات في نظم المعيشة بعيدًا عن التجارب والأبحاث العلمية التي سيجرونها، سواء في طريقة النوم والنظافة وتناول ونوعية الطعام وكيفية التخلص من النفايات، بخلاف كيفية استغلال وقت فراغهم في الترويح عن النفس.

وتتطلب ظروف المعيشة الفضائية، وفقًا لـ”وكالة الأنباء الإماراتية” توفر كميات صغيرة من الماء ومحسوبة بدقة وبشكل مدروس ، إذ إن كل جرام إضافي تحمله المركبة الفضائية يؤثر على كمية استهلاك الوقود.

النظافة

في ظل محدودية كمية المياه يلجأ رواد الفضاء عند الاستحمام باستعمال “منشفة” تحتوي على منظف خاص وماء قليل دون تشكيل رغوة أو تناثر الماء، مع استخدام شامبو خاص لتدليك فروة الرأس للشعر، ولا يحتاج للشطف، وتتم إزالته عن طريق المنشفة المخصصة لهذه العملية.

وبخصوص الملابس فلا يتم غسلها نهائياً، لعدم وجود “غسالات”، بل يتم التخلص من منها بعد استخدامها لفترات طويلة تصل إلى ما يناهز الشهر، كما أنه في ظل الأجواء الفضائية يصعب اتساخ الملابس من الأساس.

ويستخدم الرواد معجون أسنان مصمما ومصنعا بطريقة خاصة من قبل وكالة ناسا، إذ يمكن ابتلاعه بعد التفريش، كما يحتوي على مواد لتعويض المعادن المفقودة في العظام والأسنان خلال فترة المكوث في الفضاء.

الحلاقة

وغالبًا لا يحتاج رواد الفضاء لقص شعرهم في المهمات قصيرة المدة، لكنهم يضطرون أحيانًا إلى حلاقة وقص شعرهم في المهمات الطويلة، عبر استخدام ماكينة حلاقة مرتبطة بأنبوب سحب هواء خاص لمنع تناثر الشعيرات المقصوصة في الهواء، ويتم تفريغها في أكياس الفضلات الخاصة، ليتم التخلص منها، إما بالحرق في الغلاف الجوي للأرض وإما تخزينها للدراسة، وينطبق الأمر أيضًا على الأظافر التي يتم قصها بمقص أظافر عادي بجوار مجرى هواء ليتم التخلص منها لاحقًا.

النوم

من أكثر التحديات التي يواجهها رواد الفضاء في ظل ظروف انعدام الجاذبية مسألة النوم، ويتم التغلب عليها عن طريق استخدام أكياس نوم تُربط بالحائط، يوجد في داخلها حبال يتم ربطها بجسم رائد الفضاء، فيما تتوافر فتحات لليدين وصمام لتهوية الساقين وغطاء للرأس.

التمارين

يمارس رواد الفضاء تمارين لمدة ساعتين يوميا لتقوية عضلاتهم وتحسين لياقتهم البدنية للتعامل مع المهام اليومية بالشكل المثالي، إذ يتم التدريب على 3 أجهزة تمكنهم من إجراء الرياضة المناسبة لأجسامهم، الأول يشبه الدراجة، والثاني يشبه جهاز المشي، أما الثالث فهو جهاز خاص بتمرين المقاومة الذي يشبه آلات رفع الأثقال إلى حد ما.

الطعام

يتناول رواد الفضاء وجبات غذائية سائلة تختلف درجة لزوجتها، مع أهمية تناول أقراص الفيتامينات والمعادن بانتظام، ووجبة طعام سائلة، إلى جانب أطباق الطعام المختلفة، وتشمل قائمة الطعام على متن محطة الفضاء الدولية المقبلات مثل الحساء والأجبان، والوجبة الرئيسة، وتشمل الأسماك ولحوم الدجاج أو البقر، والحلويات، إضافة إلى المشروبات مثل الشاي والعصائر، حيث تكون وجبات رحلات الفضاء عادة على شكل معجون في أنابيب.

الترفيه

يعمل رواد الفضاء على متن المحطة الدولية لمدة 9 ساعات ونصف الساعة يومياً، يُجرون خلالها الاختبارات العلمية، والتمارين، وصيانة الأجهزة، وبعد حساب الوقت المُجدوَل للنوم والنظافة والطعام، والتمارين، فلن يتجاوز وقت الفراغ سوى ساعات معدودة في الأسبوع، يمكن خلالها مشاهدة الأفلام أو قراءة الكتب أو التقاط صور لكوكب الأرض عبر نوافذ قُبة المحطة.

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