(شرطة الدعم السريع)





قضيت فترة الخدمة الوطنية في بسط امن شامل جنب البيت و كان عندنا في حلتنا زول مشهور باسم ( ابو اللول ) و ابو اللول ده من اشهر ظرفاء بحري كلها و كنت دايما بمسك بيهو زمن في النقطة لامن اقابله .. بعد كم سنة جابوهو ناس المباحث في مشكلة قام لقاني قاعد في المكتب و قال لي مالك هنا ؟ قلت ليهو انا شغال هنا هسه .. لفى الزمن و اتنقلت حوش الوزارة لقيتو عايز يقابل ضابط في الوزارة و برضو سالني قلت ليهو انا شغال هنا .. بعد زمن اتنقلت رئاسة السجون و مشيت سجن امدرمان في مهمة قمت لقيتو عايز يزور ليهو مسجون و برضو قال لي الجابك هنا شنو قلت ليهو انا شغال هنا .. بعد سنتين اتنقلت مباحث المرور و كنا عاملين حملة بتاعت تظليل في شارع الانقاذ لقيتو راكب مع زول مظلل و برضو قال لي مالك مع ناس المرور قلت ليهو انا شغال معاهم … قبل فترة الزول ده سال مني اولاد الحلة قال ليهم انتو نزار ده اختفى وين ؟ قالو ليهو اغترب بره السودان .. قال ليهم شغال شنو المسخوط .. قالو ليهو في البوليس .. قال ليهم انا خايف بعد القيامة تقوم نلقاهو مع بوليس النار .

الدعم السريع اشتغل قبل كده في مواجهة السيول و الامطار بدل الدفاع المدني و اشتغل بدل شرطة الشغب في فض الاعتصام و اشتغل بديل للاحتياطي المركزي في فض النزاعات القبيلة و اشتغل بديل للمباحث في جريمة الشهيد بهاء الدين و اشتغل في محاربة تجارة العملة بديلا للامن الاقتصادي و اشتغل في تامين المرافق بديلا لشرطة حماية المنشآت و اشتغل بديل للقوات الخاصة في تأمين سجن كوبر و اشتغل في تامين المحاكم بديلا لشرطة المحاكم و اشتغل حرس حدود بديل للجيش .

قبيل شاهدت خبر بيقول انو الدعم السريع ضبط كمية مخدرات في الشرق و بعد لحظات طلع خبر تاني بيقول انو الدعم السريع احبط محاولة تهريب منقة سودانية .. يعني بديل لشرطة مكافحة التهريب و بديل لشرطة مكافحة المخدرات .. بالطريقة دي ما فاضل ليهم الا شرطة حرس الصيد و شرطة السكة حديد و عااادي جدا بكره نسمع انو الدعم السريع عمل اقسام شرطة للبلاغات السريعة و بعد تبرعه للاندية الرياضية عمل فريق رياضي سماهو فريق الدعامة و عمل مستشفى للولادة تكون بديل لمستشفى الدايات .. بالطريقة دي رمضان الجاي علينا ده ح تلقو المسحراتية من الدعم السريع .

نزار العقيلي

