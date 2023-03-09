إن كان عبد الرحيم قال ذلك بصفته ضابط فهذا انقلاب وان قاله كثائر وسياسي فاليخلع بزته العسكرية





اوامر عبدالرحيم دقلو لمن هم اعلي منه رتبة بتسليم السلطة فورا هل تحدث بصفته ضابط نظامي ام ثائر في شارع بيويو كوان.

باي صفة ومنصب ومرجعية تحدث عبدالرحيم دقلو وإعطاء أوامر لمن هم اعلي رتبة منه في تجاهل للضبط والربط العسكري. لا قانون الدعم السريع الذي يتبع للقوات المسلحة السودانية يجيز ويسمح بذلك ولا وصف سيادي ودستوري يدعم ذلك.

الأمر يتطلب الايضاح والمساءلة بالقانون وليس سواه.

القضية مسألة أمن دولة.

إن كان قال ذلك بصفته ضابط فهذا انقلاب وان قاله كثائر وسياسي فاليخلع بزته العسكرية وينزل الشارع. غير ذلك تبقي القصة لف ودوران. وحتي اللف والدوران في طابور الجيش له قواعد مرعية واتساق منظم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال.

الرشيد محمد ابراهيم

