لا يمكن حسم التظاهرات الغير سلمية (بالمراعاة)





#التظاهر_السلمي

التظاهر حق مكفول لك مواطن (ولكن!) ، من خلال تنظيم تظاهرة سلمية محددة الزمان والمكان محروسة من الشرطة … يعبر فيها المتظاهرين عن ما يريدون هم أن يصل للحكومة … وعلى الحكومة استلام مطالبهم والرد عليها في أقرب وقت .

أما عندما تريد أن تغير نظام حكم كامل … يكون ذلك من خلال الانتخابات لا الورش والعمالة للغرب لتسليم الدولة لهم مقابل بعض وظائف حكومية .

#حسم_التظاهرات

في كل دول العالم يتم التعامل مع التظاهرات الغير سلمية بالحسم الأمني العنيف … لا تجريد رجل الشرطة والأمن من حصانته وتقديمه لمحاكمة لأنه أصاب او قتل متظاهر يحمل حجراً او يحطم طريق او ممتلكات عامة.

تدمير الدولة يحدث من خلال تقنين الفوضى العامة … وعدم احترام رجل الشرطة والأمن .

#الوعي_مهم

محمد السر مساعد