حول بيان شرطة السودان





بيان الشرطة بداء بي الاية القرأنية ( يا ايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباِ ) و اكد البيان انو الاجراءات و القرارات البتقوم بيها الوزارة هي اجراءات مستندة على مؤسسية و لجان بتحكمها معايير و مبادئ القانون .. و البداية دي بتوضح انو الوزارة بتتكلم عن اشاعات اثيرت حول قرارات و اجراءات اتخذتها الوزارة و وصف البيان ردة فعل القرارات بانها كانت ( صراخ ) و ( عويل ) 😂

اها الصراخ و العويل ده من منو ؟؟

هنا البيان اشار بوضوح تام للجهة الصرخت و سكلبت و قال دي لوبيهات و شلليات صوتهم عالي ( في اشارة الى انهم جعجاعين ساكت ) و قال كمان انو دي مجموعة ( ظلت لوقت طويل تتحكم في الكثير من مفاصل الشرطة بسواتر متعددة ) بس البيان ما وضح الوقت الطويل ده كان قدر شنو ؟ ٣٠ سنة مثلا ؟

و طبعا السواتر دي هي الشركات و المواقع المهمة الضربها عنان ضربة مؤلمة جدا” جدا” جعلتهم يصرخووووون .

البياااان واااضح لكن اصحاب الصوت العالي هاجموا البيان بضراوة شديدة و حاولوا يقولو للناس انو البيان ما مفهوم .. بالله ما مفهوم ؟؟

الفريق عنان من فترة ضرب معاقلهم في الشركات الكبيرة البتتحكم في مفاصل الشرطة و انتشرت وقتها حملة شرسة جدا” و لامن الحملة ما نجحت قرروا انو يهاجموا عنان في شخصه … يااااخ الزول النشر البيان في صفحة الشرطة زاتو بيكون من الجماعة الطيبين عشان كده البيان طلعت فيهو اخطاء إملائية .. بيانات الشرطة البتصدر مطبوعة على الورق من المكتب الصحفي يستحيل يكون فيها خطاء إملائي .

الفريق عنان لو ما اسرع في إنشاء جهاز الامن الداخلي عشان يحسم الفوضى دي معناها يسردب ساكت للحملة الممنهجة دي

بيان مهني و مريح للنفس من قبل المكتب الصحفي للشرطة بخصوص الاشاعات المتداولة حول الفريق عنان ( اسد الشرطة ) و بيان آخر من الناطق الرسمي لقوات الشعب المسلحة حول الاتفاق الاطاري يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بان البروباغندا الكانت مدورة قبل ايام اتصنعت مخصوص للتضليل .

من بداية استلام البرهان للسلطة قلت ليكم البرهان و حميدتي قاعدين يلعبوا بالقوى السياسية بكيزانها و قحطانها و انو المعركة بين آل دقلو و بين الجيش هي قايمة قايمة لكن مؤجلة .

بما اني خارج السودان ح اقوم اطلع بعدين في لايف بعنوان ( فساد وزير الاعلام ) و ح اتهم الوزير انو ساهم في تدمير شركات مساندة للوزارة و خلق فرص فساد و انو الوزير عين بت اخوهو مستشار اقتصادي في سفارة دبي و عين اخو زوجته سواق الركشة مخرج و معد برامج و مصور في تلفزيون السودان .

اي انسان سوي و واعي و فاهم ح يسمع اتهاماتي دي طوالي ح يطلب مني انو اقدم ما يثبت إدعاءاتي و ح يطلب مني انو اسلك الطريق الصحيح نحو القانون

لكن لامن تكون ( جدادة ) محرشة ح تسمع كلامي و تمشي تكتب بوست تطلب فيه من وزير الاعلام انو يطلع بيان ينفي كلامي و اتهاماتي .

ياااخ ناشط كوز حلف يمين قبل كده انو السودان مدوراهو جوجو المبارك و بدافع عن حميدتي المعين اخوهو نائب و عائلته كلها داخل الدعم السريع .. اها ناشط ذي ده لو قال لي يا نزار عندك صلعة ما بصدقو والله

نزار العقيلي