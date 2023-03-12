هل اذا عين الفريق عنان كل قبيلته جوة الشرطة ممكن يحصل مستوى حميدتي ؟





( الزغروودة)

في مرة من المرات معاي زميلي مدثر اندو من ابناء جبال النوبة دخلنا في اشتباك بالذخيرة مع مجموعة لابسة مدني و مسلحة و الاشتباك كان جوار القيادة العامة للجيش تحت جسر الخشب القديم البتمر بيهو مواصلات بري و الزميل مدثر قدم مثال حي للشجاعة و البسالة النادرة جدا اثناء الاشتباك و ده المعروف بيهو كل اهلنا في جبال النوبة .. المهم اثناء الاشتباك انطلقت ( زغرودة ) قوية جدا من حافلة مواصلات .. المهم تدخلوا حرس القيادة و سيطروا على الموقف و ساقونا كلنا لقيادة المنطقة المركزية الخرطوم و هناك اخضعونا لتحقيق طويل جدا و اتضح انو المجموعة المسلحة تابعة لاستخبارات وحدة عسكرية .. المهم في الموضوع انو معظم التحقيق كان حول ( الزغرودة ) مصدرها وين ؟ و منو هي الزغردت ؟

العايز اقولو من القصة دي حاجات كتيرة جدا” .. الحاجة الاولى هي انو مااااافي صغيرة او كبيرة بتحصل في البلد الا و اجهزة الجيش عندها خبر بادق تفاصيلها حتى لو كانت مجرد ( زغرودة ) و انو اي تحرك لاي قوة عسكرية نظامية او مسلحة او (جنا جداد ) لابد و انو الجيش عندو خبرها .. لو بقيت فريق في الشرطة او الجيش و مسافر تقضي اجازتك مع امك في قرى الجزيرة ح يوقفك عسكري اغبش في تفتيش سوبا و يقول ليك باحترام ادينا امر التحرك بتاعك يا سعادتك .. لذلك اي قوة عسكرية بتطلع او تدخل للخرطوم لازم يكون معاها اذن تحرك فيهو اسم قائد القوة و في خلفه بيان لاخرين من القوة و السلاح .. عشان كده لازم تعرفوا انو اي زول بيروج لدخول قوات او مجموعات داخل الخرطوم ده زول جاهل او عندو اهداف على راسها ترويع المواطنيين .. و ديل ناشطين معروفين لدينا و تعرفونهم جيدا .

يااااخ اقول ليكم حاجة .. والله عدد الناس البدخلو الخرطوم و يطلعوا منها عبر كل منافذها بيكون على طربيزة قادة الاجهزة الامنية كل صباح مع كباية القهوة .. اي زيادة غير طبيعية في حركة الدخول او الخروج مرصوووودة بدقة عالية جدا” .

الحاجة التانية و المهمة من القصة الحكيتها الفوق هي انو كل مؤسساتنا العسكرية و الامنية فيها اسود من جبال النوبة و الشمالية و الشرق و دارفور الكبرى و الوسط .. فيها تنوع قبلي فريد جدا” و متوازن جدا داخل مؤسساتنا العسكرية و التنوع ده هو صمام امان البلد الحقيقي و كل الاستهداف بسبب التنوع ده .. و مهما فعلوا و خططوا لا يمكن انو ابناء قبيلة او منطقة داخل الجيش يتأثروا لانو القوات دي اخدت جرعات وقائية ضد اي فايروس قبلي او جهوي .

الشرطة و الجيش فقدوا الكتير جدا لامن انفصل الجنوب .. سبعين في المية من قوات السجون و حرس الصيد و حرس الحدود و الدفاع المدني كانت من اخوانا الجنوبيين .. اشهر و اكبر القادة المشهود ليهم بالشجاعة و المهنية داخل الشرطة كانوا من الجنوبيين و وصلوا لرتبة الفريق امثال سمير خميس و اخرين .. اشهر قادة الشرطة و الجيش في ميادين القتال هم من ابناء جبال النوبة و دارفور .. ممكن اقدم ليكم امثلة و اسماء لقادة و قيادات كبيرة من ابناء دارفور و جبال النوبة لكن ما عايز امعطكم .

اي انسان بيروج و يزعم انو مافي مساواة لابناء الهامش داخل المؤسسات العسكرية ده زول عندو غرض او جاهل .. ياااااخ اروع و اجمل جلالات الجيش و الشرطة هي في الاصل من تراث قبائل جبال النوبة و دارفور و مثال لذلك جلالة السلطانة مندي بت السلطان عجبنا و برضو لو حصرت ليكم الجلالات ح امعطكم ساكت و ممكن نفرد ليها مساحة اخرى .

امبارح باللليل في ناشط ( جنى جداد ) من جداد ال دقلو هاجم وزير الداخلية الفريق عنان و اتهمه بانو رقى راجل بتو و سفرو بعثة دبلوماسية و عين مين كده من اهله و جاب مين كده من اخوانه .. المهم كله كلام فارغ و خارم بارم و الغريب انو الناشط الجنجويدي ده الطارح نفسه مدافع عن الحقيقة و محارب للمحسوبية و الفساد هو المدافع الاول عن ( الجنا جداد ) الصنعوا مملكة عسكرية كاملة من اسرة واحدة .. فهل اذا عين الفريق عنان كل قبيلته جوة الشرطة ممكن يحصل مستوى حميدتي ؟؟؟

زعيم الجنى جداد ذات نفسه قبل يومين اتكلم عن المساواة و التمييز و نسى انو قواته منذ ولادتها هي مميزة عن بقية القوات العسكرية من كل النواحي في تمييز خطر جدا فهل دي مساواة و عدالة ؟؟

الحاجة الاخيرة العايز اقولها للناس انو يتجاهلوا منشورات الشائعات و الفتنة و العنصرية لانها مصنوعة بغرض الترويع و التخويف و الفتنة .. لو لا قدر الله اشتبك الجيش مع الدعم ما ح تسمعوا الخبر في الفيسبوك .. ح تشوفوهو عديل و ح يكون محدود و اسرع من ما تتخيلوا لو كان ارض المعركة هي العاصمة .. اياكم تخافوا او تقلقوا و الله و بالله كلووووو تحت السيطرة و المسطرة .

نزار العقيلي