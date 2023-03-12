



فرص تأهل الهلال.

اتوقع تاهل الهلال يوم الجمعة القادم قبل مباراته مع صن داونز وذلك بتعادل الاهلي والقطن الكاميروني .

هذا ما اتوقعه ؛

لكن ما هي فرص الهلال :

١- انتصار القطن على الاهلي ( تاهل مباشرة )

٢- تعادل القطن والاهلي ( تاهل مباشرة )

( في هذه الحالة نتائج مباراتي الهلال مع صن داونز والاهلي غير مهمة بتاتا ) اتوقع حدوث احدى النتيجتين عاليه بنسبة ٧٠%

٣- انتصار الهلال على صن داونز في حال انتصر الاهلي على القطن ، اتوقع حدوث ذلك بنسبة ٢٠%

٤- انتصار الهلال على الاهلي في حال انتصار الاهلي على القطن وهزيمة او تعادل الهلال من صن داونز ، اتوقع ذلك بتسبة ١%

– قناعتي ان الهلال سيهزم من صن داونز والاهلي باكثر من هدفين ، لكنه سيتاهل قبل ذلك بسبب تعادل الاهلي والقطن

– في كل الاحوال اذا الاهلى مستمر في المنافسة او لم ، سينتصر انتصار عريض على الهلال

– مباراة الهلال والاهلي القادمة سيتعامل معها الاهلي على اساس انها دوري قائم بذاته وهي مباراة لمصالحة جماهيره وهو اساسا رفع قيمة المباراة معنويا ونفسيا الى السماء ، وسترتفع اهميتها ان كانت لا تزال المباراة داخل المنافسة

وليد محمد المبارك