ناشط كوز حلف يمين انه السودان مدوراه جوجو المبارك وبدافع عن حميدتي المعين اخوه نائب وعائلته كلها داخل الدعم السريع





بما اني خارج السودان ح اقوم اطلع بعدين في لايف بعنوان ( فساد وزير الاعلام ) و ح اتهم الوزير انو ساهم في تدمير شركات مساندة للوزارة و خلق فرص فساد و انو الوزير عين بت اخوهو مستشار اقتصادي في سفارة دبي و عين اخو زوجته سواق الركشة مخرج و معد برامج و مصور في تلفزيون السودان .

اي انسان سوي و واعي و فاهم ح يسمع اتهاماتي دي طوالي ح يطلب مني انو اقدم ما يثبت إدعاءاتي و ح يطلب مني انو اسلك الطريق الصحيح نحو القانون

لكن لامن تكون ( جدادة ) محرشة ح تسمع كلامي و تمشي تكتب بوست تطلب فيه من وزير الاعلام انو يطلع بيان ينفي كلامي و اتهاماتي .

ياااخ ناشط كوز حلف يمين قبل كده انو السودان مدوراهو جوجو المبارك و بدافع عن حميدتي المعين اخوهو نائب و عائلته كلها داخل الدعم السريع .. اها ناشط ذي ده لو قال لي يا نزار عندك صلعة ما بصدقو والله

نزار العقيلي