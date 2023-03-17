حقيقة الصورة امام مطار الخرطوم التي اشعلت السوشيال ميديا





ديل اسمهم جماعة الدعوة والتبليغ

ألطف ناس على ظهر الكوكب بدون مبالغة

ما عندهم أي علاقة بأي طائفة دينية أو حزب أو اتجاه سياسي أو حكومة.. حياتهم بتتلخص في انهم بدورو على مساجد الأرض بيعتكفوا فيها ويذكرو الناس بأمور دينهم على شكل خواطر قصيرة بعد الصلوات وخاصة:

– أخلاق المعاملة في الاسلام

– أسماء الله وصفاته

– فقه العبادات

– السيرة النبوية وصفات الرسول

– أخلاق الدعوة الى الله

– التوبة وآدابها وشروطها

أخلاقهم نبوية

ما حصل سمعت واحد فيهم رفع صوتو أو نبرتو في الوعظ كانت تخويفية.. مبتسمين راقين في التعامل يضفون روح الدعابة.. ينصحون الناس في الطرقات والأسواق بالحكمة والموعظة الحسنة

تنطبق عليهم تماما الآية (( ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين))

Mussa El-haj Al-Sulayhabee