



اول ما انفصلت اتقدم لي واحد وانا ما كنت مخططة ادخل في علاقة تانية ولسه يا دوب منفصلة و داخلة على دكتوراة و عيالي صغار و اموري جايطة في المحاكم و هو ما الشخص المناسب لي اساسا لكن ما كنت عاوزة احرجه او ازعله بكلمة .. فقعدت انمق في الكلام و اختار في الكلمات ..

فقلت ليهو

و الله اولادي لسه صغار و محتاجين وقتي كله

اول فتحت خشمه قال لي

-اولادك عندهم اهلهم مسئولين عنهم

انا عملت كدة 😳😳😳

على العموم كتر خيرك .. الواضح ما فاضح و على حيث كدة صراحة جابت صراحة

– و الله بصراحة ما موضوع اطفال .. انت ما الشخص المناسب لي و هسه بكلامك ده اكدت رأيي فاخد الباب في يدك لو سمحت

لما نكون بنتزوج اول مرة نحن كنساء بنكون حالمين رومانسيين ..ممكن كتير نختار الشريك على اساس الوسامة او الرجولة او القروش او الوظيفة و المكانة .. على اساس الحب .. الهيام و الاحلام و كلام الغرام ..

لكن لما يكون عندنا اطفال سواء بعد الطلاق او موت الشريك بتتحول العين الى عين فاحصة لصفات الاب .. اي رجل بنقيسه بصفاته كاب يصلح للتربية ..

كل شي بيدخل في قائمة الرجال الصالحين للابوة .. و بنصحح طلبك على اساسه ..

الاطفال في حالة الطلاق او فقدان الاب لاي سبب بيكونوا محتاجين عناية و اهتمام و تفهم خاص و تعامل من ناس يقدروا يثقوا فيهم و يكونوا سندهم عشان يعدوا المرحلة دي لبر الامان ..

انا عارفة الظروف احيانا بتكون صعبة و الام في حاجة لمصدر دخل او حماية فبتضطر تقبل باي خيار .. لكن بتمنى قبل تقدمي على تجربة تانية تفكري مرة و اتنين و عشرين و قيسي المتقدم بمقياس الاب و ليس الزوج ..

تعبك هسه و عنائك و ظروفك المضغوطة صدقيني افضل مية مرة من تجيبي واحد يذيد المشاكل و يدخلكم في وضع اصعب ..

انتي كأمرأة من حقك يكون عندك شريك و ونس لكن اولادك و هم صغار لازم يكونوا هم اول اهتمامك و هم محور حياتك .. معليش.. امتحان لازم تصبري فيه .. و ربنا بيعوضك خير .. لازم نضع احتياجنا كنساء في صندوق الى ان يكبر العيال و يعدوا مرحلة الخطر ..

اذا ربنا اكرمك برجل يكون أب اولا و زوج ثانيا يساعدك و يشد ضهرك الحمدلله .. اذا لا فشدي حيلك و ركزي مع اولادك .. و بعدين كلو ملحوق

❤️

Shadia Omar