رياضية

بالفيديو.. لاعب كرة قدم يستنجد بالشرطة بعد تعرضه لهجوم من المشجعين أثناء المباراة

2023/03/21
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استدعى لاعب كرة القدم في نادي جرونينجن الهولندي، الشرطة بعد تعرضه لهجوم من قبل المشجعين أثناء المباراة.

وتعرض جيترو ويليمز مدافع جرونينجن لهجوم من أحد مشجعي فريقه خلال مباراة أمام هيرينفين ضمن الجولة 26 من الدوري الهولندي لكرة القدم، بالإضافة إلى ذلك سكب المشجعين عليه الجعة.

وأبلغ لاعب كرة القدم وأربعة موظفين آخرين بالنادي الشرطة بالتهديدات والهجوم الذي تعرضوا له.

وشجب جرونينجن الأحداث التي وقعت خلال المباراة، وتجدر الإشارة إلى أنه تم بالفعل تحديد هوية جميع الأشخاص المتورطين في أعمال الشغب، ومنعوا من دخول الملعب وما زال التحقيق مستمرا.

وانتهت المباراة بين جرونينجن وهيرنفين والتي أقيمت الأحد الماضي بنتيجة 0-2 لصالح الضيوف.

صحيفة المرصد

2023/03/21