بالفيديو.. شاب وفتاة يقتحمان مكان عملهما السابق لسرقته و نهاية غير متوقعة أثناء محاولتهما الهروب من الشرطة

حاول شاب وفتاة، وهما في العقد الثاني من العمر، سرقة مكان عملهما السابق (مطعم).

وظهر الشاب والفتاة في فيديو المراقبة وهما يجبران عاملا على دخول الحمام أثناء محاولتهما سرقة المطعم.

وعندما شعر اللصان باقتراب الشرطة من الوصول إليهما قررا الصعود إلى السقف.

لكن محاولة هروب اللصين لم تنجح حيث انهار بهما السقف وسقطا على الأرض.

واعتقلت الشرطة اللصين وهما شاب يبلغ من العمر 18 عاما وفتاة تبلغ من العمر 16 عاما.

Here are just a few clips of security footage from an armed robbery at the Glendale Qdoba earlier this month. The suspects climbed into the ceiling, causing a standoff with officers.

One suspect is a juvenile. The other is 18-year-old Marqavion Williams of Milwaukee. He faces 6… https://t.co/2GHXrCiRM5 pic.twitter.com/gxIKDZV6JJ

