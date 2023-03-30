جرائم وحوادث

بالفيديو.. شاب وفتاة يقتحمان مكان عملهما السابق لسرقته و نهاية غير متوقعة أثناء محاولتهما الهروب من الشرطة

2023/03/30
سرقة 1

حاول شاب وفتاة، وهما في العقد الثاني من العمر، سرقة مكان عملهما السابق (مطعم).

وظهر الشاب والفتاة في فيديو المراقبة وهما يجبران عاملا على دخول الحمام أثناء محاولتهما سرقة المطعم.

وعندما شعر اللصان باقتراب الشرطة من الوصول إليهما قررا الصعود إلى السقف.

لكن محاولة هروب اللصين لم تنجح حيث انهار بهما السقف وسقطا على الأرض.

واعتقلت الشرطة اللصين وهما شاب يبلغ من العمر 18 عاما وفتاة تبلغ من العمر 16 عاما.

 

صحيفة المرصد

2023/03/30