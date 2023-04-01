حيدر المكاشفي يكتب: ذكرى شهداء المتاريس





مرت علينا يوم الخميس الأول من أمس، الموافق الثامن من رمضان، الذكرى الرابعة لاستشهاد عدد من الثوار حراس المتاريس، الذين ارتقوا بسلاح الغدر والخيانة، بل والخيابة، فأن يطلق شخص مدجج بالسلاح زخات من الرصاص على شخص أعزل وسلمي ومسالم ولا يحمل حتى عصا، فتلك هي الخيابة بعينها والجبن وسوء الطوية وعدم التربية والاخلاق، ففي ذلك اليوم الحزين، تفاجأ الثوار المعتصمون أمام القيادة العامة بعد الافطار مباشرة، وبينما كانوا منهمكون في جمع أواني الافطار ويتأهبون لبدء البرنامج المصاحب، تفاجأوا بزخات من الرصاص الحي تنهال عليهم من أعلى كبري النيل الأزرق (كبري الحديد) .. كان الرصاص ينهمر كالمطر مما أدى لوقوع العديد من الاصابات، ومن كثافة الرصاص لم يستطع الثوار الوصول الى المصابين، واعقبت ذلك برهة من الزمن سكتت فيها البنادق، لينطلق هدير الرصاص مجددا من داخل جامعة الخرطوم لترتقي ارواح تروس المتاريس، الذين لم يتزحزحوا عن متاريسهم ووقفوا يزودون عنها ويصدون الأوباش الجبناء بكل بسالة وشجاعة حتى سقطوا فوق متاريسهم، وارتقى منهم احد عشر شهيدا، وانتجت تلك الملحمة البطولية الخالدة التي تجلت فيها معاني الصمود والجسارة والبسالة والإقدام، هتافات (إسعاف وراء اسعاف مرحب حبابو الموت.. والله ما بنخاف) و (يا انت يا وطنك.. جهز عديل كفنك)،

وكانت تلك المجزرة أول مؤامرات العسكر على الثورة والثوار، وأولى الخطوات الممهدة لمجزرة فض الاعتصام التي تلتها، وقبل المجزرتين كانت قد جرت عدة محاولات فاشلة للهجوم على المعتصمين، تصدى لها بثبات وبسالة بعض الشرفاء الاصلاء من صغار الضباط، أمثال حامد (الجامد) الذي أصيب وهو يدافع بشرف عن الثوار..

ستظل ملحمة المتاريس التي استبسل فيها (تروس الثورة) وهم يحمون ظهر رفقائهم داخل الاعتصام ويصدون عنهم الانذال، احدى ملاحم الثورة المدهشة التي أدهشت العالم، وستبقى ذكرى شهدائها الذين سطروا بدمائهم الذكية هذه الملحمة حية وباقية تجترها الاجيال ولن تنسى، أما القتلة الجبناء الرعاديد سافكي الدماء فيوم حسابهم وعقابهم قادم لا محالة ان عاجلا أو آجلا فذلك هو وعد الله الحق ووعيده،

ولابد لنا ونحن نستعيد ذكرى شهداء المتاريس، ان نترحم عليهم جميعا وعلى كل شهداء الثورة، الشهيد علي التاج، والشهيد محمد إبراهيم، والشهيد قصي عبدالغفار، والشهيد الرائد أحمد كرومة، والشهيد دريج عبدالرحمن، والشهيد اليافع الصنديد محمد عيسى دودو، والشهيد بدوي عبدالباقي، والشهيد محمد زين الحاج يوسف، وهناك من أغرقوا وانتشلت جثامينهم الطاهرة من النيل، الشهيدة هالة هاشم، والشهيدة مناهل هارون، والشهيد أحمد عمارة، كما سقط العشرات باصابات متفاوتة، فيهم من بترت ساقه ومن قطعت يده ومن أصيبوا إصابات خطيرة لازالوا يتعالجون منها..الرحمة والمغفرة على أرواحهم الطاهرة، ونسأل الله المنتقم الجبار قصاصا عاجلا غير آجل، وأنزلهم اللهم منازل الشهداء وتقبلهم عندك بأحسن القبول، ونسأل الله أن يشفى الجرحى الذين مازالوا يتألمون من جراحهم، ولا عزاء لتضحياتهم الكبيرة الا باستكمال مسار التحول المدني الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة التي قدم من أجلها هؤلاء الشهداء أرواحهم رخيصة..انا لله وانا اليه راجعون..

صحيفة الجريدة