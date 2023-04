شاهد بالفيديو: سائل أسود بنافورة رومانية وحديث عن نهاية العالم.. ما القصة؟

رمى نشطاء بيئيون سائلاً أسود في مياه نافورة رومانية في ساحة “بياتزا دي سبانيا” بالعاصمة الإيطالية روما، خلال احتجاج تحدّثوا فيه عن سيناريو “نهاية العالم”.

ماذا حدث؟

قام ثلاثة نشطاء في منظمة “لاست جنرايشن” برمي الكربون السائل المتأتي من الخضر في نافورة “باركاتشا” التي تعود إلى القرن السابع عشر، قبل أن يوقفهم عناصر في الشرطة.

النافورة التي تتخّذ شكل قارب، هي من تصميم النحات الإيطالي الشهير بييترو بيرنيني.

لماذا السائل الأسود؟

أشارت “لاست جنرايشن” في بيان، إلى أنّ رمي السائل الأسود في المياه هو بمثابة “إنذار بسيناريو نهاية العالم الذي نتجه نحوه، من خلال الضغط بصورة متزايدة على العامل المُسرّع والمتمثل في الجفاف والفيضانات المدمرة اللذين سينهيان الحياة على الأرض”.

بدأت “لاست جنرايشن” تنظيم احتجاجات سلمية، إلا أنها تحولت تخريبية في إيطاليا العام الفائت قبيل الانتخابات العامة، وكانت تهدف إلى حضّ السياسيين من مختلف التوجهات على جعل مسألة التغير المناخي من أولوياتهم.

سكاي نيوز

Climate activists dye the water black in the 17th-century Barcaccia fountain at the foot of the Spanish Steps in Rome.pic.twitter.com/1nmfpxK4BJ

— Wanted in Rome (@wantedinrome) April 1, 2023