حيدر المكاشفي يكتب: ميراث القتلة





اذا كنا بالأمس استعدنا ذكرى شهداء المتاريس المحزنة والأليمة في يوم وقوعها الكارثي، يبقى لزاما علينا أيضا ان نستعيد ذكرى فاجعة أخرى حلت ذكراها المؤلمة، اذ وقعت في مثل هذا اليوم الثاني من ابريل قبل 25 عاما، وهي الفاجعة المعروفة ب(مجزرة العيلفون)، واذا كانت مقتلة المتاريس وقعت ابان سيطرة المكون العسكري على الأوضاع في البلاد، ومقتلة العيلفون حدثت خلال العهد البائد، فلا غرابة فأولئك القتلة من هؤلاء القتلة وتلك هي تركتهم وميراثهم الذي توارثوه قاتلا عن قاتل..

ففي ليلة يوم 2 أبريل من عام1998 التي صادفت وقفة عيد الاضحى، حصدت رصاصات حرس معسكر ضاحية العيلفون الخاص بالتجنيد الالزامي أرواح قرابة المئتين من طلاب المعسكر، في جريمة أخري تضاف الي سجل جرائم القتل الجماعي التي ولغ فيها النظام البائد وما أكثر جرائمه، وكان هدف النظام من هذا التجنيد الاجباري ان يقدم هذا الشباب النضر وقودا لحربه الدينية مع الحركة الشعبية ما قبل اتفاق نيفاشا، وكانت وقتها شوارع العاصمة والمدن الاخرى تشهد عمليات مطاردة عنيفة لاقتناص هؤلاء الشباب وحشرهم عنوة في (دفارات) فى عملية اصطلح على تسميتها شعبيا (الكشة) واخذهم للمعسكرات دون علم ذويهم، وكانت عمليات تصيد الشباب تلك تتم بطريقة مذلة تعيد للذاكرة عمليات اصطياد العبيد على ايام (تجارة الرقيق)، وفى ليلة الحادث المشؤوم الذي راح ضحيته اكثر من مئة شاب غض الاهاب،

يقول شهود عيان من داخل المعسكر، ان تلك الليلة الحزينة كانت هي الليلة التي ينبلج بعدها صبح أول ايام عيد الاضحى، وكان هؤلاء الشباب طلبوا من ادارة المعسكر منحهم اذنا لقضاء العيد مع ذويهم، وعندما رفضت الادارة الطلب قرر هؤلاء الشباب التسلل من المعسكر والذهاب الى اهلهم لقضاء العيد، وعندما علمت ادارة المعسكر بما انتواه الشباب لحظة التنفيذ، صدرت الاوامر لحراس البوابة باطلاق النار على المتسللين، فقضى بعضهم بنيران الاسلحة، وبعضهم الآخر وهم الاكثرية حاولوا تفادي الرصاص بالقفز الى داخل النهر القريب من سور المعسكر فماتوا غرقا، فيما كتبت النجاة للبعض، ورغم مأساوية هذا الحادث الذي صادف اول ايام العيد، الا ان النظام احاطه بسياج من الكتمان ولم يدلي بأي افادة حوله، ولو كلمات عزاء لأهل الضحايا رغم فظاعة المأساة والفقد وتم دفن الضحايا بمقابر جماعية سرا في ليل بهيم، واكتشفت هذه المقابر لاحقا بعد الثورة .. هذه باختصار هي الحقائق المجردة لهذا الحادث المؤلم المرعب، وما كان له ان يقع لولا ولوغ النظام في دماء الابرياء واستسهاله قتل الناس، اذ لم يكن هناك أي مبرر لاستخدام السلاح الذي قتل به بعضهم وقضى بعضهم غرقا عندما حاولوا تفادي الرصاص. والقاعدة العدلية تقول ان ينجو مجرم خيرا من ان يعاقب برئ، فما بالك بهؤلاء الابرياء الذين لم يرتكبوا جرما بل كل الذي أرادوه هو مواصلة الارحام في يوم العيد، ولم يعاقبوا ظلما بالسجن أو الغرامة وانما قتلوهم قاتلهم الله رميا بالرصاص..

صحيفة الجريدة