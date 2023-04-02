باسم يوسف: السودان هما اللي فاضلين لنا والله





انا اهلاوي و طبعا مبسوط للاهلي انه يكسب يا رب دايما . السوشيال ميديا عيبها ان في اصوات سيئة مليئة بالعنصرية و الكراهية و للاسف الحاجات السلبية دي هي اللي بتبان اكتر و بتنتشر اكتر . الالجوريزم بتاع الفيس بوك مصمم لكده . واحد من الموظفين السابقين لفيس بوك كشف ان البوستات اللي بتثير ريأكشانات الغضب بتاخد نقط اكتر في الالجوريزم من ريأكشانات الحب او الضحك او اللايك فبينتشروا اكتر . فللاسف ناس صوتهم عمرهم ما كان مسموع بينشروا كلام ما يصحش ابدا بين البلدين . السودان هما اللي فاضلين لنا و الله . و انا عارف ان ده حرث في بحر و مش حيفرق اي حاجة لكن ارجوكم سواء مصري او سوداني و لقيت تعليقات او كومنتات زي دي بلاش تنشرها بلاش تعلق عليها . تتحرق الكورة لو بوظت العلاقة بيننا و بين اخواتنا . احنا قبل ما السوشيال ميديا تكون بالتوحش ده كنا حنخسر اخواتنا في الجزائر عشان ماتش كورة . مالهاش لازمة و الله .

باسم يوسف