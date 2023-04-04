صلاح الدين عووضة يكتب: بعقلها !





رمضان كريم..

وكلمتنا اليوم لا يهم فيها الزمان…..ولا حتى المكان..

المهم إنها قصة حقيقية..

وحدثت في زمانٍ ما…..في مكانٍ ما..

فقد كنت انتويت الزواج من واحدة بنت ناس ؛ في زمانٍ لا يهم…ومكان لا يهم..

حلوة…مثقفة…على خلق…وتفهم في الفلسفة..

أي إنها لم تكن على مسافة فكرية مني ؛ أياً كان هذا الفكر..

وطوال مدة التفكير في الزواج هذا كانت هي على مسافة قريبة مني ؛ ولكن من الأمام..

وقبيل التقدم إليها رسمياً صارت المسافة من الخلف..

بمحض الصدفة رأيتها تسير أمامي…وأنا من ورائها…وأبصرتها لأول مرة من هذه الزاوية..

وكانت زاوية كافية جداً كي أصرف النظر عنها…وعن الزواج..

فقد كانت مشيتها مثل مشية البطة..

وكتبت عنها ذات مرة ؛ فصوبني أحدهم بأن هذا خطأ…غلط..

لا صرف النظر عن الزواج ؛ وإنما تشبيه المشية..

وكان على حق ؛ فالبطة ليست ذات قدمين كل منهما في اتجاه…وإنما مستقيمتان جداً..

فقد خانني التعبير…أو التشبيه…أو التوصيف..

وقبل فترة أهداني صديق – عاشق لأنيس مثلي – كتاباً له لم أسعد بقراءته من قبل..

واسمه (والله زمان ياحب) ؛ فصحت (والله زمان يا أيام)..

وطفقت ألتهم أحرفه بالنهم ذاته الذي كنت ألتهم به – أيام زمان – كتب أنيس منصور..

ثم صحت تارة أخرى حين وجدت تصادفاً غريباً..

فهو مثلي – أو أنا مثله – كان ينوي الزواج من واحدة بنت ناس…وحلوة…وعاشقة للفلسفة..

ومثلي أيضاً – أو أنا مثله – لم يرها تسير من الخلف إلا مرة واحدة..

وكانت كافية – هذه المرة اليتيمة – لكي يتخذ قراراً فورياً كقراري ذاك ؛ لا للاقتران بها..

فهي تمشي كما البطة…مفتوحة القدمين ؛ هكذا قال..

ولكن البطة لا تمشي هكذا ؛ فقد خانني التعبير…وخانه هو…ولكنه لم يجد من يصوبه..

أو لعله وجد ؛ ولكن طغى وخز إثم الفعل على عزة إثم التشبيه..

فالتخلي عن فتاة بسبب مشيتها – سواء كانت كمشية البط أو الفيل – خطاٌ أخلاقي جسيم..

واعترفت به أنا ؛ ولا أدري إن كان أنيس اعترف أم لا..

ولكنه كان اعترافاً بعد فوات الأوان ؛ وإن كان حتى الاعتراف به في أوانه خطأ كذلك..

فما كان يمكن أن أقول لها: تركتك بسبب مشيتك..

فالقصة كلها غلط في غلط..

سواء تشبيه المشية بمشي البطة ؛ أوالتخلي عنها جراء هذه المشية..

ثم مصارحتها بالسبب الحقيقي ؛ وهو طريقة المشي هذه..

وربما اجترار الموضوع نفسه غير ذي معنى الآن..

سواء في زماننا هذا…..أو مكاننا هذا…..أو رمضاننا هذا..

اللهم إلا إن كان نصحاً لكل مقدمٍ على الزواج من قراء كلمتنا هذه..

وهي ألا ينظر إلى كيف تمشي فتاته من أسفل ؛ برجليها..

وإنما كيف تمشي من أعلى..

بعقلها !.

صحيفة الصيحة