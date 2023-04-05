فهد الأزرق يكتب: مصر يا أخت بلادي يا شقيقةْ





يجب علي إدارة الهلال سحب الشكوى المقدمه في نادي القرن الأهلي المصري بخصوص أحداث المباراة السابقه

كرة القدم تجمع ولا تفرق

نحن كسودانيين أشقاء للشعب المصري يكفى ان نحن بنشرب من نيل واحد يكفي ان هنالك تبادل مصالح تجارية وطبيه وعلمية ومعماريه

جمهورية مصر العربية هي ضراعنا اليمين

في ملايين الاسر السودانيه ساكنه في مصر

في عشرات الالاف بتتعالج وبتدرس في مصر

في عشرات الميات بتاجر في مصر

ما ممكن اقليه من جمهور الأهلي يسفدو العلاقه بين الشعبين

ما ممكن عشان مباراة كرة قدم ٩٠ دقيقه وعن فئة معينة من جماهير الأهلي نعادي الشعب المصري كلو

اقسم بالله العظيم هسي قبل شويه في واحد مصري صديقنا وحبيبنا معانا في كلباء لعب معانا كوشتينه واتعشى معانا بي برياني وفته عدس وشرب موية ابري بارد متلج

نحن شعب واحد وعلاقتنا ممتازه جدا يجب ان لا نفسد علاقتنا مع الشعب المصري بسبب فئه قليله من الجماهير

هي مباراة كرة القدم والرياضيه رسالة وسفارة بين الشعوب وجسرا للمحبه والتواصل والاخاء

نقول مبروووووك للاهلي المصري موفقين ان شاء الله في دوري المجموعات

هاردلك الهلال معوضه ان شاء الله في الموسم القادم

يجب علي الهلال ان يسلك في طريق نده وشقيقه المريخ السوداني الاحمر الوهاج في كيفية الخروج من الأزمات الرياضيه التي تأتي من قبيلة الجماهير من أجل المحافظه علي العلاقات الاجتماعيه بين الشعوب

فهد الأزرق