بالفيديو.. عروس تقيم حفل زفافها على متن طائرة بفستان من المناديل الورقية

روت وسائل إعلام روسية أمس الثلاثاء، ما يصعب تصديقه عن رجل من مدينة Voronezh القريبة في الجنوب الغربي من الحدود مع أوكرانيا، وقالت إن الحظ كان حليفه أكثر مما ينبغي، فقد سقط من شرفة شقته بالطابق 19 في المدينة، وهوى مرتطما بسقف سيارة رباعية الدفع، وبقي حيا كأن شيئا لم يكن.

وأسرع مارة في المكان إلى الرجل بعد سقوطه، لينتشلوه معتقدين أنه فارق الحياة، إلا أنهم استغربوا بقاءه على قيد الحياة، فساعدوه على النهوض، ثم لم يصدقوا أعينهم ثانية حين رأوه ينهض، وفقا لما تلخص “العربية.نت” ترجمة لتفاصيل نشرها موقع ЛенТВ24 الإخباري الفيديوي الروسي عن الرجل البالغ 39 سنة.

ويبدو الرجل في الفيديو المعروض، واقفا على ظهر السيارة يعد ارتطامه بسقفها، ثم ينزل ويمشي من دون أي صعوبة، إلى أن أقبلت سيارة إسعاف نقلته إلى مستشفى راقب أطباؤه حالته باندهاش كبير من بقائه حيا. كما روى شهود أنه كان يصرخ من شرفة شقته بعبارات لم يفهموها قبل سقوطه منها، لذلك قامت الشرطة بتحقيق سريع لمعرفة إذا كان سقوطه حادثا أم محاولة انتحار، أو محاولة قتل تعرض لها.

واتضح مما اكتشفته الشرطة أن الرجل كان مخمورا على الشرفة، وأن جيرانا من مبنى مقابل رأوه يحاول الحفاظ على توازنه، فاتصلوا بخدمات الطوارئ، وعندما وصلت دورية منها إلى المكان، لم يجده أفرادها على الشرفة كما كانوا يعتقدون، بل مستلقيا على سطح سيارة Nissan Х-Trail يملكها أحد الجيران.

