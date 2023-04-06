



إلى القصر حُطي !!

سيدي قائد الجيش !! بين كنفكم كٌفٌ الغدرٍ وخٌنفساء المكر والدهاء أنسجةٍ جسدهُ طبقات من كفن الشهداء الأنقياد جنود القوات العسكرين والأبرياء المدنين هذا العٍربيدُ مُدان إسمه مُعلن نهاية كل آذان من يراه منكم فليُسلٍم رقبتهُ للسجان !! وعلى ذلك ينتهي مصيره القصيرُ قبل أن يتطاول عندكم

سيدي قائد الجيش !! مابين جيشك وجُبن عرمان أحزان أيتامُ وأرامل

سيدي قائد الجيش!! رضينا بإنتصار الموتور على الإرادة والقوه والعزيمه التي حدثنا عنها أسلاف جديان الكاب بدخوله للقصر في عصر الضعف والهوان ،، أكرم شعبك وإحفظ ماء وجهه وإماء بيته وإيمانه بما تبقى من رٍداء الكبرياء !!

سيدي قائد الجيش!! شعبُك مع الإصلاح والتطوير والتجديد لمسيرة الجيش المديده ولكنه يربأ بمٌصلحٍه أن يكون قاتٍله فيدُ عرمان وإصلاح الجيش لايمكن أن يلتقيان فالأول قاتل والثاني مٌقاتٍل !!

سيدي قائد الجيش!! مابين غابات الجنوب و الجبال توابيتُ وبيوت للوحًشه ساكنيها يرتدون القيطان قبور على التلال والحًلال قائدهم واحد وعدوهم ياسر

سيدي قائد الجيش!! طهٍر رجس الماضي وأمضي بوجه الحاضر فالأرض والناس والفُراس رهن إشارة العزة وعيشُ المعزة ولو بجوع المُده !!

تبيان توفيق