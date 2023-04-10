إسحق أحمد فضل الله يكتب: صراع شوارع ثلاثة ضد السودان





والآن البرهان….حميدتي…قحت…الشعب كل واحد منهم يهذي بأنه يرى انقلاباً

وكل جهة تصرخ بكلمة ( انقلاب) لأن الأمر يصل إلى تسعة أشهر وعشرة…

والبرهان وحميدتي وقحت كلهم يصرخ….انقلاب….لأنه يخشى الانقلاب

والشعب يصرخ….انقلاب….لأنه يريد الانقلاب

والخوف الآن من انقلاب يلد ظاهرة جديدة

ظاهرة القول ونقيضه

……..

والخوف من الانقلاب….والتشبث بالبقاء في السلطة يجعل البرهان يقول أمس الأول للجهات الحاكمة…

: اذهبوا إذا فشلتم…

والجملة هذه ( إذا….فشلتم) تعني أنهم لم يفشلوا حتى الآن…

قبلها وزير المال كان يقول

إذا فشلنا فسوف نذهب

والجملة تعني أنهم لم يفشلوا

قبلها حميدتي يقول شيئاً مشابهاً للسبب ذاته والمعنى ذاته..

الجميع في لعبة المخادعة….والشعور بالخطر ومعرفة أن الفشل يتكامل…الجميع ولإرضاء الناس يلتفت يميناً ويقول كلمة…( نذهب) ويلتفت يساراً ويقول ما يعني البقاء.

والشاهد الذي يقول إن ثلاثي البرهان/ قحت/ الدعم لن يتركوا السلطة هو أن الجميع يرفضون الانتخابات

والجمع بين الذهاب وبين البقاء في السلطة ينجب صوراً غريبة

قحت تقول…

نعم للانتخابات لكن بعد خمسة عشر عاماً

والدعم يقول نعم للانتخابات لكن بعد عشر سنوات

والبرهان يسكت عن تحديد الدهر المطلوب لأن شروط قحت والدعم تجعل له البقاء ذاته للسنوات ذاتها

………

والثلاثي هؤلاء …هل يظن أحد أن الشعب لا يرى الخدعة المكشوفة؟؟؟

الجميع من هؤلاء يعرف أن الشعب يعرف لكن الجميع يعرف أن الأمر الآن يتجاوز المخادعة إلى شيء آخر

فالثلاثي الحاكم يقول للناس

( ما دمت أنا موجوداً….فأنت غير موجود)

عندها السؤال الطبيعي عند كل أحد هو سؤال يقول

:: ما دامت الجهات هذه تحكم الآن….فلماذا تذهب إلى فتح باب الانتخابات التي تعلم يقيناً أنها سوف تجردها من السلطة…

………

والبرهان يقول للثلاثي أن يذهبوا

وحميدتي يقول للثلاثي( الذي يرفض الانتخابات) إن السودان ليس هو الشوارع الثلاثة التي تحتلها قحت…وإن السودان هو ثماني عشرة ولاية ومائة وتسعة وثمانون محلية وأنهم (هم) من يقرر من و/كيف/ يحكم السودان….

يقول…. ثم يقرر هو أن يحكم لعشر سنوات..

ومناوي يقول إن صراعنا هو أننا لا نقبل الآخر….وأننا بعد أبوجا و العيش في الخرطوم اكتشفنا أن الآخر….بشر…

ومناوي يطالب بالمشاركة للبشر هؤلاء… لكن

ومن يختم الحفل هو البرهان الذي مجموع رفضه وقبوله ينتهي إلى

( التوقيع على الإطاري…)

لجمع الناس…

مما يعني أن السودان الثماني عشرة ولاية الذي يرفض الإطاري ليس من الناس…

……….

والآن شوارع قحت الثلاثة في مواجهة ولايات الثماني عشرة مواجهة تنتهي بفوز الشوارع الثلاثة

والأبله وحده هو من يلوم الثلاثي ويطلب منه التخلي عن حكم هو في أيديهم للنظر إلى حكم لا أمل لهم فيه

صحيفة الانتباهة